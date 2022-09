Kreuzbandriss bei Magdeburgs Halbouni

Vom Traum zum Albtraum: Magdeburgs Abwehrspieler Belal Halbouni hat sich bei seinem Debüt für Syrien schwer am Knie verletzt.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger zog sich bei seinem Debüt für die syrische Nationalmannschaft am vergangenen Freitag (0:2 in Jordanien) einen Kreuzbandriss zu. Das teilte der Spieler auf seinem Instagram-Kanal mit und verkündete gleichzeitig Zuversicht. "Das Comeback ist immer großartiger als der Rückschlag", so Halbouni.

Einsätze in der Zweiten

Der gebürtige Kanadier war im Sommer von Werder Bremen II nach Magdeburg gewechselt. Beim FCM konnte er sich bisher nicht durchsetzen. Lediglich bei den Spielen gegen Kiel und beim FC St. Pauli stand Halbouni im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Vornehmlich wurde er in der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga eingesetzt.

Zweitliga-Schlusslicht Magdeburg setzt den Spielbetrieb um Punkte nach der Länderspielpause mit einer Heim-Partie gegen Jahn Regensburg fort (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).