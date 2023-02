Kreuzbandriss: Auch Bentancur fehlt den Spurs in Mailand

Vor dem Achtelfinale in der Champions League gab es für die Spurs einmal mehr schlechte Nachrichten. Rodrigo Bentancur zog sich einen Kreuzbandriss zu und fällt bis zum Saisonende aus. Damit fehlen in Mailand gleich drei zentrale Mittelfeldspieler.

Tottenham verlor nicht nur die Generalprobe für das Champions-League-Achtelfinale beim AC Mailand (Dienstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Leicester City krachend mit 1:4, sondern auch einen weiteren Leistungsträger: Rodrigo Bentancur, der die Spurs in Führung gebracht hatte, blieb im Rasen hängen und musste bereits nach 65 Minuten das Feld verlassen. Aufschluss über die Schwere der Verletzung gab nun eine MRT-Untersuchung. Wie die Spurs am Montag mitteilten, zog sich der Uruguayer einen Kreuzbandriss im linken Knie zu.

Der Mittelfeldspieler muss sich einer Operation unterziehen und fällt für den Rest der Saison aus. Da sein Nebenmann Pierre-Emile Höjbjerg beim Gastspiel in San Siro gelbgesperrt fehlt, muss Antonio Conte sein komplettes Mittelfeldzentrum austauschen. Auch der etatmäßige Ersatz Yves Bissouma steht dem Trainer nicht zur Verfügung, weil er am Freitag am linken Knöchel operiert wurde.

Dier wohl keine Option für das Mittelfeldzentrum

Innenverteidiger Eric Dier könnte die Lücke im Mittelfeld sicherlich schließen, doch an diese Lösung dachte Conte nicht - wie er auf der Pressekonferenz zugab: "Sicherlich hatten wir nicht die Zeit, auch diese Option in Betracht zu ziehen. Rodrigo hat sich vor zwei Tagen verletzt, und aus diesem Grund war die Zeit für die Vorbereitung auf dieses Spiel so knapp", so der 53-Jährige.

Dementsprechend bleiben nur noch zwei Akteure übrig: Die Youngster Oliver Skipp (22) und Pape Sarr (20) werden wohl gemeinsam das Duo im Mittelfeldzentrum bilden. Für Letztgenannten, der im Sommer vom FC Metz zu den Spurs gewechselt war, wäre es sein Champions-League-Debüt. "Wir müssen ihnen helfen, die Emotionen zu überwinden - und dann vertrauen wir ihnen", erklärte Conte, der die Schwierigkeiten nutzen möchte, um stärker zu werden.

Vertrauen muss der Coach auch Fraser Forster. Der etatmäßige Ersatztorhüter wird Hugo Lloris wie schon im Gastspiel bei den Foxes vertreten. Der Kapitän verletzte sich beim 1:0 gegen Manchester City vor gut anderthalb Wochen am Knie und muss wohl mindestens noch vier Wochen zuschauen.