Kreuzband-Verletzung: Kalajdzic für genauere Untersuchung zum Spezialisten

Sasa Kalajdzic hat sich im ersten Spiel für seinen neuen Verein verletzt. Beim 1:0-Sieg seiner Wolverhampton Wanderers trug der Angreifer eine Verletzung am vorderen Kreuzband davon. Genauere Untersuchungen stehen am Montag an.

Sasa Kalajdzic muss zum Knie-Spezialisten. Getty Images