Kreuzband-OP: Naschenweng verpasst Saisonstart beim FC Bayern

Katharina Naschenweng wird aufgrund einer Operation am Kreuzband mehrere Monate ausfallen. Sowohl die österreichische Nationalmannschaft als auch der FC Bayern München müssen somit vorerst auf die 26-Jährige verzichten.

Ist Katharina Naschenweng fit, ist sie aus der Viererkette des FC Bayern München nicht wegzudenken. Doch die Außenverteidigerin, die all ihre 17 Ligaspiele in der abgelaufenen Saison von Anfang an absolvierte, hatte nach einer Ende März im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt (3:1 n. E.) zugezogenen Kniegelenksdistorsion mit Schmerzen zu kämpfen. Wie die Münchner am Montag bekannt gaben, unterzieht sich die 26-Jährige nach dem Ende der Saison nun einer Operation am Kreuzband. Diese Maßnahme hätten eingehende Untersuchen nahegelegt.

Eine bittere Nachricht - nicht nur für den FC Bayern. Der wird, so heißt es in einem Post des FCB auf der Plattform X, "einige Monate" auf seine Spielerin verzichten müssen, die damit mindestens den Trainingsauftakt am 1. Juli verpassen wird. Auch für das kommende Länderspiel Österreichs muss Naschenweng passen.

Kein Einsatz gegen Island

Am Dienstagabend (21.30 Uhr) steht für die Auswahl von Trainerin Irene Fuhrmann in der EM-Qualifikation ein wegweisendes Spiel an. In Rejkjavik trifft Österreich auf Island, das punktgleich mit dem ÖFB-Team auf Rang zwei in der Quali-Gruppe hinter Deutschland liegt. Das direkte Ticket für die Endrunde in der Schweiz steht auf der Kippe, doch nach dem 1:1 im Hinspiel muss das Team erneut ohne Naschenweng auskommen.