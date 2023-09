Kreutzer: Ideen und Pläne "schon im Kopf"

Nach der Entlassung von Thomas Reis wird Co-Trainer Matthias Kreutzer den FC Schalke mindestens für das Spiel am Freitag in Paderborn betreuen. Pläne und Ideen dafür habe er "schon im Kopf".

Am Mittwochmorgen wurden Thomas Reis und sein Assistent Markus Gellhaus zum Gespräch mit der Schalker Vereinsführung aufs Klubgelände gebeten. Das Duo dürfte geahnt haben, was es erwartet - die sofortige Entlassung. Der Zeitpunkt hat die beiden Trainer aber überrascht, was nachvollziehbar ist. Schließlich hatten sie nach dem 1:3 beim FC St. Pauli schon zwei Trainingseinheiten geleitet, am Donnerstag findet das Abschlusstraining vor der Partie beim SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) statt.

Die Vereinsführung um Sportvorstand Peter Knäbel begründete den seltsam anmutenden Zeitpunkt der Entlassung damit, dass insbesondere Sportdirektor André Hechelmann den "Wochenanfang noch atmosphärisch auf sich wirken" lassen wollte. Mit Blick auf die laut Knäbel "inhaltlich und menschlich festgefahrene" Situation sei man zu dem Schluss gekommen, dass die "Überzeugung" fehlte, um mit Reis weiterzuarbeiten.

Kreutzer kennt die Situation

Um "Überzeugung" geht es auch Matthias Kreutzer. Er ist derjenige, der die Mannschaft nun für das Spiel beim SC Paderborn und vermutlich auch in der Woche darauf zu Hause in der letzten Partie vor der Länderspielpause gegen Hertha BSC betreut. Kreutzer kennt das aber schon - unter anderem saß er im Endspurt der Aufstiegssaison 2021/22 als Mitentscheider in der vordersten Reihe, wie jetzt im Verbund mit Mike Büskens.

Kreutzer bezeichnet das, was nun auf ihn zukommt, als "herausfordernd". Die Zeit bis zum Anpfiff sei zwar knapp bemessen, gleichwohl habe er Ideen und Pläne "im Kopf", diese wolle er "in der letzten Trainingseinheit am Donnerstag gegenüber der Mannschaft thematisieren".

Vorerst keine Begnadigung für Baumgartl

"Taktik hin oder her", sagt Kreutzer: "Es gilt, Überzeugung zu vermitteln." Trotzdem: Für die Mannschaft, die in den ersten sieben Saisonspielen 15 Gegentore kassiert hat und damit zum jetzigen Zeitpunkt so viele wie kaum eine andere in der Ligahistorie, sei auch eine Umstellung auf Dreierkette denkbar: "Ich möchte aktuell nichts ausschließen."

Timo Baumgartl wird kein Bestandteil davon sein. Den Innenverteidiger hatte die Klubführung in Folge eines trainerkritischen Interviews am Sonntag vorübergehend suspendiert, Baumgartl soll erst nach dem Spiel in Paderborn wieder zum Kreis der Profis stoßen.

Es mangelt an Kreutzers Bereitschaft zum Cheftrainerjob

Weder der eine, Büskens, noch der andere, Kreutzer, kann sich vorstellen, den Schalker Cheftrainerposten auf Dauer zu übernehmen. Dass Büskens das Zeug dazu hätte, bewies er in der Vergangenheit schon häufiger, dass Kreutzer eine gute Dauerlösung wäre, gilt seit Jahren als Tatsache. Der 40-Jährige ist ein hochanerkannter Experte seines Fachs, es mangelt allein an seiner Bereitschaft zum Cheftrainerjob.

Tatsächlich wäre dem Verein eine interne Lösung am liebsten, Knäbel spricht in diesem Zusammenhang von "Königsdisziplin". Onur Cinel wäre ein geeigneter Kandidat gewesen, doch ihren ambitionierten, erfolgreichen Jugendtrainer gaben die Schalker im Sommer an den FC Liefering ab - weil Cinel keine Perspektive erkennen konnte. Da hatte Reis noch seinen Heilsbringer-Status. Jetzt sind beide weg. Dumm gelaufen.