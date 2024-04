Kretzschmar über möglichen Wolff-Wechsel: "Das wäre der absolute Wahnsinn!"

Seit Tagen wird in Handball-Deutschland über einen möglichen Transfer von Andreas Wolff zum SC Magdeburg spekuliert. Stefan Kretzschmar äußert sich deutlich.

Wechselt Andreas Wolff von Industria Kielce zurück nach Deutschland in die Handball-Bundesliga, genauer gesagt: Zum SC Magdeburg? Ein Medienbericht bringt den deutschen Nationaltorhüter mit dem amtierenden Champions-League-Sieger in Verbindung.

Wechselt Andreas Wolff zurück in die Bundesliga?

Stefan Kretzschmar meint er in der neuen Folge des Dyn-Formats "Schmiso & Kretzsche" dazu: "Also wenn Wolff nach Magdeburg ginge, das wäre der absolute Wahnsinn! Was für ein Transfer wäre das bitte?!" Er führt aus: "Wenn der ultimative Wettkämpfer auf dem Feld auf den ultimativen Wettkämpfer an der Seitenlinie treffen würde."

"Ich glaube nicht, dass das zu Stande kommt", so Kretzschmar. Trotz drei Super-Globe-Siegen in Folge und einem neuen großen Sponsor (Intel) könne er sich nicht vorstellen, "dass selbst der SC Magdeburg sich Andi Wolff leisten kann."

Die Vereine selbst haben sich auch geäußert. "Es ist toll, dass der SC Magdeburg mit so tollen Spielern in Verbindung gebracht wird", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert, er betonte aber auch, dass er sich damit zurzeit nicht beschäftigen könne. "Wir haben so viel vor uns, so viele Spiele."

Kielces Sportdirektor Michal Jurecki betonte bei Radio Kielce: "Niemand aus Magdeburg oder von einem anderen Verein hat uns wegen Andreas kontaktiert. Wir führen keine Verhandlungen. Es ist nur ein Gerücht." In der Champions League trifft Wolff mit Kielce am morgigen Mittwoch (24. April) auf den SC Magdeburg.

