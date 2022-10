Kretzschmar lobt: "Dann hast du etwas Besonderes erreicht"

Die Füchse Berlin haben im Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag ein fettes Ausrufezeichen gesetzt. Nach dem deutlichen Sieg über Rekordmeister Kiel war die Euphorie förmlich zu greifen.

9000 Zuschauer wurden Augenzeugen der Machtdemonstration des Hauptstadtklubs. Beim 34:26 (16:10) zeigten ausgeruhte Füchse dem THW deutlich die Grenzen auf. "Wenn man mit acht Toren gegen Kiel gewinnt, ist das eine sehr schöne Momentaufnahme", erklärte Berlins Cheftrainer Jaron Siewert: "Aber wir müssen auch realistisch einschätzen, dass wir eine Woche zur Vorbereitung hatten, während Kiel durch die Champions League doppelt belastet war. Wir konnten vielleicht etwas mehr Tempo gehen, haben aber auch eine super Verteidigung im Sieben-gegen-sechs gespielt."

Sportvorstand Stefan Kretzschmar gestand, "restlos zufrieden" mit dem Auftritt der Füchse gewesen zu sein. "Wenn du mit acht Toren gegen Kiel gewinnst, dann hast du etwas Besonderes erreicht", so der einstige Weltklasse-Linksaußen: "Kiel ist das Maß der Dinge, deshalb war ich mir vorher nicht sicher, ob wir die bessere Ausgangsposition mit einer kompletten Woche Vorbereitung hatten. Ich glaube, heute war es ein Vorteil für uns. Die Jungs waren extrem heiß und die Einstellung des Teams hat gezeigt, dass sie sich auf dieses Spiel freuen."

Sommer-Neuzugang Mathias Gidsel, der gleich zum Start voll eingeschlagen hat und auch am Sonntag sechs Tore erzielte, gefiel der Statementsieg der Füchse. "Es war sehr wichtig, dass wir der Liga gezeigt haben, dass sie mit uns rechnen können. Ich bin sehr stolz, es war eine große Mannschaftsleistung", sagte der Däne bei "Sky".

Beim THW herrschte überwiegend Frust vor. Schon in der Champions League hatten die Zebras das kraftraubende Topspiel in Kielce mit 37:40 verloren. "Sie sollen jetzt Kraft tanken", stellte Cheftrainer Filip Jicha klar. Erneut mangelte es den Kielern an physischer und mentaler Stärke. "Das war eine bittere Lehrstunde für einige meiner Spieler, die erlebt haben, mit welcher Intensität es in der Bundesliga zugehen kann", so Jicha, der sogleich ein Lob in Richtung Füchse schickte: "Das kann man dann schon mit der Champions League vergleichen."

Wiencek angefressen: "Jeder muss jetzt an sich selbst arbeiten"

Diese peilen die Berliner auch an - der deutliche Triumph am Sonntag wird die Fans aber sicherlich von noch mehr träumen lassen. THW-Kapitän Patrick Wiencek war verständlicherweise überhaupt nicht nach Feiern zumute: "Wir stehen in der Abwehr nicht mehr so kompakt, wie wir uns das vorstellen. Jeder muss jetzt an sich selbst arbeiten und seine Fehler abstellen."

Nach der nun folgenden Länderspielpause bekommt Kiel schnell genügend Gelegenheiten zur Wiedergutmachung. Dem Pokalspiel in Potsdam (20. Oktober) folgt das Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen (einziges verlustpunktfreies Team der Liga, 23. Oktober) und das Champions-League-Auswärtsspiel in Nantes (27. Oktober).