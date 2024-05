Kretzschmar ledert gegen DHB

Die Entscheidung, den Vertrag von Axel Kromer nicht zu verlängern, sorgt beim Stefan Kretzschmar für Unverständnis. Daher nimmt er sich den DHB zur Brust.

Stefan Kretzschmar richtet deutliche Worte in Richtung des DHB. IMAGO/Contrast

Axel Kromer wird zum Jahresende beim DHB als Sportvorstand ausscheiden. Diese Nachricht sorgt nicht nur beim langjährigen Entscheidungsträger für Unverständnis.

"Dieser DHB... Ich weiß nicht, was wir mit dem machen sollen", meint Stefan-Kretzschmar in der neuen Ausgabe vom Dyn-Format "Kretzsche & Schmiso" und legt nach, "ich weiß auch nicht, wer sich da was denkt."

"Sehr amateurhaft!" Kretzschmar schießt gegen DHB

Der Sport-Vorstand der Füchse Berlin zeigt sich dabei unwissend, "wer dort was entscheidet. Keine Ahnung." Deswegen hat er auch "keine Ahnung, was ist überhaupt der DHB? Wer ist überhaupt der DHB?"

Dabei bemängelt er vor allem, den undurchsichtigen Entscheidungsprozess. "Wer entscheidet dort über Verbleib des Bundestrainers, über den Sport? Wer ist das? Wer macht das? Wer ist dort der starke Mann? Oder wer sind dort die Entscheidungsträger? Und mit welcher Befähigung, mit welcher Befugnis und mit welchem Know-How?", fragt sich der Ex-Profi.

Dass er für diese Fragen keine Antwort hat, führt bei ihm zu einem harten Schluss. "Für mich wirkt das sehr amateurhaft", poltert Kretzschmar.