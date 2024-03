Kretzschmar, Kraus und Co.: Wer soll Manager der Handball-Nationalmannschaft werden?

Der Deutsche Handballbund (DHB) sucht einen Manager für die Nationalmannschaft. Dieser soll gut organisieren und kommunizieren können. Aber kommt für die Stelle überhaupt infrage? Könnte es auch eine Frau werden?

Die deutschen Handballer sollen ab dem Herbst von einem eigenen Manager unterstützt werden. Der- oder diejenige wird künftig unter anderem die Lehrgänge organisieren, Termine rund um die Mannschaft koordinieren oder bei Pressekonferenzen mit den Medien sprechen.

Kurzum: Gesucht wird ein Gesicht des A-Nationalteams, eine charismatische und kommunikativ starke Persönlichkeit. Aber wer würde für den Job überhaupt in Frage kommen? Handball-World hat eine Liste mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten erstellt.

Stefan Kretzschmar: Der Sportvorstand der Füchse Berlin gilt als eines, vielleicht sogar als DAS Gesicht des deutschen Handballs. Kaum ein Ex-Profi agiert vor den Kameras und in sonstigen Gesprächen mit Journalisten derart eloquent und charismatisch wie der frühere Weltklasse-Linksaußen. Aber der 51-Jährige ist nicht nur kommunikativ stark, sondern vor allem auch bestens vernetzt. Dank seiner exzellenten Kontakte in die Handball-Welt konnten die Füchse den Transfer von Mathias Gidsel realisieren. Es bleibt allerdings ein Haken: Kretzschmar hat seinen Vertrag bei den Berlinern erst kürzlich bis 2026 verlängert. Er stünde also vermutlich gar nicht zur Verfügung.

Michael "Mimi" Kraus: Ist zwar schon länger raus aus dem aktiven Geschäft, erfüllt aber viele Kriterien der Stellenausschreibung. Der 40-Jährige blickt auf eine lange Karriere im Spitzensport zurück, hat ein sympathisches Auftreten und sehr gute kommunikative Fähigkeiten. Kraus baute nach seiner Laufbahn unter anderem erfolgreich ein Fitnessstudio in seiner schwäbischen Heimat auf. Außerdem hat er weiterhin viele Kontakte und ein gutes Handball-Netzwerk. Ein weiterer Pluspunkt: Seine noch heute große Beliebtheit bei den Fans.

Anna Loerper: Führungsstärke hat die ehemalige Kapitänin der deutschen Handballerinnen während ihrer Karriere auf dem Spielfeld hinlänglich bewiesen. Noch während ihrer Laufbahn begann sie ein Sportmanagement-Studium in Köln - sie erfüllt also ein wichtiges Kriterium in der DHB-Ausschreibung, wonach der oder die künftige Managerin "im Idealfall" ein eben solches Studium absolviert hat. Ein Netzwerk bringt sie durch ihre Laufbahn ohnehin mit.

Johannes Bitter: Auch der Lebensgefährte von Anna Loerper wäre ein logischer Kandidat. Der 41-Jährige ist nicht nur auf der Platte seit vielen Jahren erfolgreich aktiv, er hat auch schon lange seine Laufbahn nach der Laufbahn gestartet. Bitter ist Mitbegründer von GOAL, einer Organisation, die sich für Interessen von Profihandballern einsetzt. Außerdem probierte er sich bereits als Unternehmer aus und überzeugt seit kurzem auch als Co-Kommentator der ARD. Bitter bringt also sehr viel von dem mit, was der DHB sucht. Allerdings steht der Torwart noch bis 2026 beim HSV Hamburg unter Vertrag.

Dominik Klein: Starke kommunikative Fähigkeiten bringt auch Dominik Klein mit. Der ehemalige Weltmeister und Champions-League-Sieger arbeitet seit Jahren als TV-Experte für die ARD. Zudem weiß der 40-Jährige bereits, wie Verbandsarbeit funktioniert: Klein ist schon seit längerem für den Bayerischen Handball-Verband aktiv, unter anderem als Geschäftsführer der Marketing-GmbH. Netzwerk und Standing hat der frühere Linksaußen sowieso. Kaum ein ehemaliger deutscher Handballer hat so viele Trophäen im Schrank stehen wie er.

Pascal Hens: Hat vor der Kamera nicht nur als "Let’s Dance"-Gewinner eine gute Figur gemacht. Hens ist eloquent, schlagfertig und arbeitet seit Jahren für verschiedenste TV-Formate als Handball-Experte. Der 43-Jährige kennt sich also bestens aus und blickt ebenfalls auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück. Über ein großes Netzwerk verfügt auch der ehemalige Rückraumspieler, obwohl er schon länger raus aus dem aktiven Geschäft ist.

Markus Baur: Sein größtes Plus ist wohl die Führungsstärke. 2007 holte die DHB-Auswahl unter der Regie von Spielmacher und Kapitän Baur den WM-Titel im eigenen Land, nach seiner aktiven Laufbahn startete Baur dann eine Karriere als Trainer. Der 53-Jährige ist also bestens vernetzt im deutschen Handball. Aktuell steht Baur noch als Trainer beim Bundesligisten Frisch Auf Göppingen unter Vertrag, die Zusammenarbeit endet allerdings im Sommer. Im Herbst wäre er also frei für den Posten als Nationalmannschafts-Manager - wenn er denn überhaupt will.