Kretzschmar: Deshalb ist die Handball-Bundesliga verrückt

Die Füchse Berlin haben mit Ach und Krach gegen den HBW Balingen-Weilstetten gewonnen. Stefan Kretzschmar erklärte danach, warum die Handball-Bundesliga, aus seiner Sicht, verrückt ist.

Mit einem knappen 35:34-Sieg (18:16) gegen den Tabellenletzten HBW Balingen-Weilstetten haben die Füchse Berlin am Sonntag (24. März) die Tabellenspitze verteidigt. In der Max-Schmeling-Halle war vor 9.000 Zuschauern Hans Lindberg mit zehn Toren bester Werfer der Berliner. Für Balingen traf Oddur Gretarsson acht Mal.

Die Gäste hielten richtig stark gegen den Spitzenreiter dagegen. Während die Füchse mit der eigenen Angriffsleistung zufrieden sein konnten, war in der Deckung noch viel Luft nach oben beim Hauptstadt-Klub.

Das sah auch Trainer Jaron Siewert so: „Wir kommen eigentlich gut in das Spiel rein bis zum 15:9. Stabile Abwehr, starkes Tempospiel und bis dahin hatten wir auch alles unter Kontrolle. Dann kommt die Phase, wo wir das Sieben gegen Sechs nicht gut verteidigen, leichtfertige Tore bekommen und nicht mehr kompakt in der Abwehr stehen."

Siewert bemängelt fehlende defensive Konsequenz

"Zweite Halbzeit ist dann eigentlich ein ähnliches Bild, wir kommen nicht in die Abwehr. Da hatten die Gallier die Qualität, die Tore zu machen oder einen Siebenmeter zu ziehen. Dass das Spiel fast mit einem Punktverlust für uns endet, ist der guten Leistung der Balinger geschuldet, aber auch der fehlenden Konsequenz unserer Abwehr", analysierte Siewert.

Kretzschmar: "(...) dass diese Liga verrückt ist"

Für Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar war das Spiel ein weiterer Beleg für die Spannung in der Handball-Bundesliga: „Wir sagen es immer wieder, dass diese Liga verrückt ist, und das ist nicht nur eine Floskel, hier kann auch ein Tabellenletzter beim Tabellenersten gewinnen. Balingen ist eine unangenehme Mannschaft und hält als Mannschaft unheimlich zusammen."

In eine ähnliche Kerbe schlug Jaron Siewert: "Wir haben vorhergesagt, dass Balingen gegen den Abstieg kämpft und jede Chance nutzen wird, Punkte zu sammeln." Kretzschmar befand: "Ich hatte schon den Eindruck, dass wir das Spiel in der ersten Halbzeit im Griff haben, aber das ist so ein Effekt, dass dann die letzte Konsequenz nicht gehalten wird. Ich finde, dass Nils Lichtlein heute eine überragende Partie gemacht hat."

"Wir haben teilweise auch überragenden Angriffshandball gespielt. Mathias Gidsel war eben auch wieder der Unterschiedsspieler mit seiner Cleverness, der die Eins gegen Eins-Aktionen sucht", so Kretzschmar. Der 51-Jährige resümierte: "Und dann haben wir einen 42-Jährigen (Anm. d. Red.: Hans Lindberg), der so jeden Siebenmeter reinhaut. Das ist eine Nervenstärke, die wir heute gebraucht haben, um gegen Balingen zu gewinnen.“

