Krempicki: "Wir verbessern uns jede Woche"

Gegen den TSV Havelse feierte der 1. FC Magdeburg einen späten 3:1-Sieg. Gegen den MSV Duisburg wollen die Elbestädter ihre starke Form wieder unter Beweis stellen. Für einen Akteur kommt es dabei zu einem Wiedersehen.

Mit dem MSV erwartet Titz eine Mannschaft, "die über die fußballerischen Aspekte kommt" - und die vor allem unter der Woche einen Sieg im Nachholspiel in Osnabrück eingefahren hat. "Das ist immer gut für das Selbstvertrauen", betont Titz, der das Spiel am TV verfolgt hat. Die Zebras erwartet er variabel, auch mal über gewisse Phasen etwas tieferstehend. "Jetzt geht es darum, dass wir in gutes Anlaufverhalten reinkommen und in unsere Ball- und Passsicherheit", sagt der FCM-Coach.

Dass sein Team die beiden Spiele gegen Duisburg in der vergangenen Saison gewonnen hat, interessiert den 50-Jährigen weniger. Einer, der damals noch aufseiten des Revierklubs stand, wird dagegen mit einem etwas anderen Gefühl in die Partie gehen. Für Connor Krempicki steht am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub an. Das Duisburger Trikot trug der Mittelfeldmann seit Juli 2019 immerhin 47-mal. Zeit für Nostalgie wird jedoch nicht bleiben. Krempicki, der gegen Havelse ein Tor erzielte und Spieler des Spiels war, denkt nur an seinen neuen Arbeitgeber - und will an den guten Saisonstart anknüpfen: "Wir haben eine klare Spielidee und verbessern uns jede Woche."

Müller zurück im Training

Für das Spiel gegen den MSV stehen Titz derweil fast alle Spieler zur Verfügung, abgesehen von den Langzeitverletzten Sebastian Jakubiak (Reha nach Achillessehnenriss) und Benjamin Leneis (Bänderriss im Fußgelenk). Tobias Müller (nach Innenbandzerrung im Knie) ist dagegen wieder ins Training zurückgekehrt. Ob der Verteidiger am Samstag im Kader stehen kann, wird sich aber erst kurzfristig entscheiden.