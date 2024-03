Kreisspieler kehrt in die Heimat zurück

Ein wichtiger Spieler wird Drittliga-Spitzenreiter HSG Konstanz am Saisonende verlassen und aus privaten Gründen in seine Heimat zurückkehren. Seit 2021 nimmt Niklas Ingenpaß am Kreis und im Innenblock eine wichtige Rolle ein.

Vor drei Jahren vom Zweitligisten TuSEM Essen nach Konstanz gekommen, fügte sich der Kreisläufer menschlich wie sportlich gut in die Mannschaft ein und ging durch seine überaus professionelle Einstellung immer mehr voran. Er lebte seine akribische Herangehensweise im Training und als großer Kämpfer auf dem Spielfeld vor. Gerade in der aktuellen Spielzeit machte Ingenpaß noch einmal einen Entwicklungsschritt als Leader sowie wichtige Korsettstange in Offensive wie Defensive.

"Auf Grund meiner privaten Situation", erklärt er schweren Herzens, "wird es mich ab Sommer zurück in meine Heimat ziehen." Die HSG und das familiäre Umfeld ist ihm sehr an Herzen gewachsen, doch nun sei die Zeit gekommen, wieder in Richtung Heimat zurückzukehren, so der in Kempen geborene und in Grefrath aufgewachsene Rechtshänder.

André Melchert kann die privaten Gründe gut nachvollziehen, bedauert allerdings, dass seine Mannschaft ab der kommenden Saison ohne einen Spieler "mit 100-prozentiger Einstellung" auskommen muss. "Was seinen Hitzkopf angeht, erinnert er mich manchmal ein wenig an mich", schmunzelt der Geschäftsführer. "Er ist auf dem Spielfeld manchmal ein kleiner Hitzkopf - der dem Team guttut."

Ingenpaß möchte sich unbedingt mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga verabschieden. Das Erlebnis vor ausverkaufter Schänzle-Hölle im letzten Aufstiegsfinale gegen Wilhelmshaven ist unvergessen. "Man kann sich das alles immer noch gar nicht vorstellen, davon werde ich noch meinen Kindern erzählen", ist er sich sicher und fügt an: "In Konstanz bin ich sportlich wie menschlich gewachsen. Dafür bin ich sehr dankbar. Das werde ich nicht vergessen."