Kreisliga war gestern: Würzburgs Wiederaufbau mit Wirsching

Es war ein großer Einschnitt. Am Montag stellten die Würzburger Kickers Trainer Torsten Ziegner und Sportvorstand Sebastian Schuppan frei. Nun haben die Aufbauarbeiten begonnen. Im Mittelpunkt: ein Altbekannter, der am Sonntag noch auf einem Kreisliga-Sportplatz stand und jetzt vor allem eine Aufgabe hat.

Ein Bild aus erfolgreichen Zeiten: 2012 führte Dieter Wirsching die Kickers in die Regionalliga, dort übergab er 2014 an Bernd Hollerbach. imago images

Am Dienstagvormittag war er zurück, plötzlich und unverhofft, nach mehr als sieben Jahren, in denen derart viel passiert ist, dass selbst er ein paar Tage benötigen wird, um wieder anzukommen.

Als Dieter Wirsching die Kickers im WM-Sommer 2014 verließ, war der FWK ein mittelmäßiger Regionalligist. Als er am Dienstag in der Würzburger Nachbargemeinde Randersacker vor der Kulisse der Weinberge auf den Trainingsplatz zurückkehrte, da traf er eine Mannschaft an, die derzeit zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz der 3. Liga steht, aber "richtig gut kicken" kann, wie Wirsching sagt.

Seit seinem Abschied haben die Kickers eine Menge erlebt: zwei Aufstiege und einen Abstieg unter seinem Nachfolger Bernd Hollerbach, erneut einen Aufstieg unter Michael Schiele - und schließlich wieder einen Abstieg in diesem Sommer. Unter Torsten Ziegner sollte alles besser werden, doch unter dem 43-Jährigen ist das Projekt Wiederaufbau gescheitert. Deshalb ist Wirsching also zurück, der Mann, der dem Klub 2012 mit dem Aufstieg in die Viertklassigkeit den Weg in den professionellen Fußball überhaupt erst bereitet hat.

Es muss viel passieren, damit mein Glas halb leer ist. Dieter Wirsching

Damals wie heute trägt Wirsching Bart, damals wie heute genießt er großes Ansehen bei den Kickers, im Verein selbst ist aber nicht mehr allzu viel so, wie es 2014 war. "Alle Zöpfe sind abgeschnitten", sagt Wirsching in Bezug auf die jüngsten Personalrochaden und will jetzt "auch in relativ kurzer Zeit positive Effekte erzielen".

Zwei in eins: Kreisliga-Torschütze und Drittliga-Trainer

Gemeinsam mit dem ehemaligen Kickers-Kapitän Sebastian Neumann wird Wirsching das Training in den nächsten Tagen leiten. Dann wird ein Fußballlehrer übernehmen und die Mannschaft auf das erste Spiel nach der Länderspielpause vorbereiten. Gegner ist Tabellennachbar Viktoria Köln, eine Konstellation, die es in sich hat. Bis zu diesem Spiel aber geht es für die Kickers in erster Linie darum, einen Stimmungsumschwung zu meistern. Während im Hintergrund die Trainersuche läuft, ist es an Neumann und Wirsching, in der Kabine und auf dem Feld eine gute Atmosphäre zu schaffen.

Am Sonntag stand Wirsching noch für den Kreisligisten SV Stammheim auf dem Platz und erzielte in der Schlussphase das 1:1 gegen den VfL Volkach/DJK Rimbach, am Dienstag trug der 48-Jährige dann wieder das Kickers-Logo auf der Brust und versicherte mit Blick auf seine dringlichste Herausforderung, die zuletzt so düstere Stimmung am Dallenberg aufzuhellen: "Es muss schon viel passieren, damit mein Glas halb leer ist."

