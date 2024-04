Kreislaufprobleme bei Schröder: Schiedsrichter-Tausch in Heidenheim

Weil Robert Schröder bei sommerlichen Temperaturen in Heidenheim mit Kreislaufproblemen zu kämpfen hatte, kam es am Schlossberg zu einem Schiedsrichter-Wechsel.

Der Beginn der zweiten Spielhälfte beim Bundesliga-Duell von Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit Rekordmeister Bayern München verzögerte sich am Samstagnachmittag. Der Grund: Schiedsrichter Robert Schröder hatte mit Kreislaufproblemen zu kämpfen und musste seine Schicht verfrüht beenden.

Für den 38-jährigen Unparteiischen aus Hannover mit 74 Bundesliga-Spielen Erfahrung und Einsätzen in EM-Qualifikation und Europa Conference League kam schließlich ein Erstliga-Debütant zum Zug. Robert Alt, als Vierter Offizieller eingesetzt, übernahm die Leitung und kam somit nach 83 Spielen in der 2. Liga zu seinem ersten Einsatz im Oberhaus - es sollte ein denkwürdiger werden.

Zwei schnelle Heidenheim-Tore - Gelb gegen Tuchel

Denn der 39 Jahre alte Wirtschaftsinformatiker aus Illingen im Saarland pfiff den zweiten Durchgang am Schlossberg bei einer vermeintlich komfortablen 2:0-Führung für die Gäste aus München an. Zunächst lief die Begegnung übrigens ohne Vierten Offiziellen weiter. Sechs Minuten später stand es 2:2. In der 60. Minute zeigte Alt Bayern-Coach Thomas Tuchel die Gelbe Karte. Für den im Sommer scheidenden Trainer war es die vierte Gelbverwarnung in der laufenden Saison, damit ist Tuchel im kommenden Ligaspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 13. April) gesperrt.

Der Außenseiter gewann schließlich durch einen Treffer von Tim Kleindienst in der 79. Minute mit 3:1.