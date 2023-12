Kreisläufer verlässt den SC Magdeburg nach dieser Saison

Der SC Magdeburg dreht weiter an den personellen Stellschrauben für die kommende Saison. Jetzt gab der Bundesligist bekannt, dass es auf der Kreisläuferposition eine Veränderung geben wird.

Der SC Magdeburg wird sich im Sommer 2024 von Kreisläufer Lucas Meister verabschieden. Das gab der Bundesligist auf seiner Webseite bekannt. Der Schweizer war 2021 von GWD Minden zum SCM gewechselt. Meister wird zurück in seine Heimat wechseln und sich dort den Kadetten Schaffhausen anschließen.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, den SC Magdeburg sowie die Liqui Moly HBL am Ende dieser Saison zu verlassen und in meine Heimat zurückzukehren“, so Lucas Meister über seinen Wechsel. "Dies vorwiegend, um eine größere Rolle in meinem künftigen Team einzunehmen und weiterhin europäisch zu spielen."

"Lucas ist ein toller Spieler und fantastischer Mensch, welcher uns in seiner Zeit beim SCM sehr viel gegeben hat“, sagte Bennet Wiegert über seinen Spieler. „Wir sind sehr dankbar für alles, was er für uns geleistet hat, wir werden ihn als Handballer, aber vor allem als Menschen vermissen, aber wir verstehen seine Entscheidung, in seine Heimat zurückkehren zu wollen."

Der 27-jährige Schweizer Nationalspieler wechselte bereits 2013 als Juniorenspieler zu den Kadetten und spielte bis 2019 in der 1. Mannschaft, mit welcher er insgesamt vier Meistertitel feiern konnte. Nach nun drei Jahren beim deutschen Bundesligisten GWD Minden und zwei Jahren beim SC Magdeburg unterschrieb Lucas Meister jetzt bei seiner Rückkehr einen Vierjahresvertrag bei den Kadetten.