Kreisläufer spricht über Zukunft: Verlässt Justus Fischer die TSV Hannover-Burgdorf?

Spätestens seit dem Gewinn der U21-WM wird Justus Fischer von anderen Vereinen umworben. Jetzt äußert sich der Nationalspieler der TSV Hannover-Burgdorf zu seiner Zukunft. Er will auch mit anderen Clubs sprechen.

Der von anderen Clubs umworbene Handball-Nationalspieler Justus Fischer hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Ob er bei der TSV Hannover-Burgdorf bleibt oder nicht, will der Kreisläufer ohne Druck entscheiden, wie er bei Dyn sagte. Der 21-Jährige will sich auch mit anderen Clubs unterhalten.

"Jetzt so langsam fangen die Gespräche an mit anderen Vereinen, mit unserem Verein. Da lasse ich erstmal alles auf mich zukommen", sagte Fischer. Der U21-Weltmeister hatte in den vergangenen Wochen und Monaten mit starken Leistungen in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht.

Beim THW Kiel wohl im Gespräch

Sein Vertrag bei den Recken läuft noch bis 2025. Hannover möchte unbedingt mit ihm verlängern. Zuletzt sollen aber auch Topclubs wie der THW Kiel Interesse an Fischer bekundet haben.

"Wir haben auch selber Interesse daran, dass er perspektivisch für die Topteams des Welthandballs infrage kommt. Dass er bei denen ein Thema ist, steht ja außer Frage", sagte Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen beim NDR.