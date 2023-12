Kreisläufer-Rochade bei Aalborg Håndbold

Neuzugang beim dänischen Top-Klub Aalborg Håndbold: Der schwedische Handball-Nationalspieler Felix Möller wechselt im Sommer 2024 zu Aalborg. Unterdessen wird ein Ex-HBL-Profi Aalborg verlassen.

"Felix hat bereits große Klasse bewiesen, und es ist kein Geheimnis, dass es großes Interesse an ihm gab, mehrere europäische Spitzenvereine an ihm interessiert waren. Wir sind daher sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat, basierend auf der Vision und den Träumen, die wir bei Aalborg Håndbold haben", so Aalborg-Manager Jan Larsen.

Mit Sävehof spielt Möller in dieser Saison in der EHF European League. Außerdem hat er bereits sein Debüt für die schwedische A-Nationalmannschaft gegeben, nachdem er Kapitän der U21-Nationalmannschaft war. Der Kreisläufer hat mittlerweile 14 A-Länderspiele und 10 Tore auf dem Konto. Er steht auch im vorläufigen Aufgebot für die EM 2024.

"In erster Linie freue ich mich auf die neuen Herausforderungen. Ich habe von ehemaligen Spielern sehr gute Dinge über den Verein gehört, und es wird spannend sein, mich bei einem europäischen europäischen Spitzenverein wie Aalborg Håndbold auszuprobieren. Ich verfolge den Verein schon seit mehreren Jahren und ich freue mich darauf, in diesem Sommer zur Mannschaft zu stoßen", sagt Felix Möller, der einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat.

Die Verpflichtung von Felix Möller bedeutet auch, dass Kreisläufer Jesper Nielsen den Verein in diesem Sommer nach drei Spielzeiten verlässt. Der Ex-HBL-Profi (Rhein-Neckar Löwen und Füchse Berlin) hat bisher 91 Einsätze für Aalborg absolviert und 189 Tore erzielt. Nielsen wechselte 2021 von den Löwen zu Aalborg.