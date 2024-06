Kreisläufer kehrt zur HSG Krefeld Niederrhein zurück

Nächster Neuzugang für die HSG Krefeld Niederrhein: Der Handball-Drittligist holt einen Kreisläufer zurück.

Niklas Ingenpass wechselt zur HSG Krefeld Niederrhein. Bereits in der Spielzeit 2020/2021 war der damals 21-jährige für den Drittligisten aktiv, allerdings damals noch mit einem Doppelspielrecht vom TuSEM Essen. Nun kehrt der geborene Kempener, der in Grefrath aufgewachsen ist, in seine Heimat zurück und wird ab der kommenden Saison das gelb-schwarze Trikot in „Vollzeit" tragen.

Vom Neusser HV über den TuSEM Essen, wo er nicht nur mit einem Doppelspielrecht für die Saison 2020/2021 bei der HSG Krefeld Niederrhein ausgestattet wurde, sondern auch in 16 Spielen in der 1. Handball-Bundesliga zum Einsatz kam, ging es für Ingenpass 2021 zur HSG Konstanz an den Bodensee. Dort sammelte der Kreisläufer weitere Zweitligaerfahrung.

"Kampfstarker und emotionaler Spieler"

„Als wir mitbekommen haben, dass Niklas wieder in die Heimat zurück will, haben wir uns direkt um ihn bemüht, haben Gespräche geführt und sind uns dann einig geworden", so der Sportliche Leiter der Krefelder, Stefan Meler. "Er ist ein sehr kampfstarker und emotionaler Spieler, was uns sicherlich nochmal einen Push geben wird. Darüber hinaus ist er ein guter Verteidiger, der universell einsetzbar und sehr professionell ist. Er hat ebenso wie wir klare Ziele, was uns ebenfalls überzeugt hat."

Ingenpass selbst, der regulär noch ein weiteres Jahr Vertrag in Konstanz gehabt hätte, hatte sich aus persönlich Gründen für die Rückkehr in seine Heimat entschieden. „Ich freue mich, nun wieder in der Heimat Handball spielen zu können bei einem Verein mit guten Strukturen. Natürlich freue ich mich auch auf die Nähe zu meiner Familie und meinen Freunden", sagt der 25-Jährige über seinen Wechsel vom Bodensee an den Niederrhein.