Kreische: Der Torjäger aus der Tiefe

Er war der stürmischste Spielmacher des DDR-Fußballs und prägte Dynamo Dresdens goldene Ära. Heute feiert Hans-Jürgen Kreische seinen 75. Geburtstag.

Zum 75.Geburtstag ist er nicht zu Hause. Hans-Jürgen Kreische macht sich mit seiner Frau ein paar schöne Tage in Timmendorfer Strand: "Wir haben zum 60. größer gefeiert und zum 70. Diesmal gehe ich dem ganzen Ding aus dem Weg."

Sagt der Mann, der nie irgendwas oder irgendwem aus dem Weg gegangen ist. Von Kreische gab’s immer beides: Tore und Klartext. Viermal - 1971, 1972, 1973 und 1976 - war er Torschützenkönig der DDR-Oberliga, seine 25 Tore für die DDR-Nationalmannschaft übertraf nur Joachim Streich (55).

Aber wer Kreische einen Stürmer nennt, bekommt ein Problem. "Ich wurde an Toren gemessen, aber ich war ein offensiver Mittelfeldspieler", sagt er. Einer, der wusste, wann es Zeit war, vorn mit reinzustoßen. Fünfmal DDR-Meister mit Dynamo Dresden, 1971 FDGB-PokalSieger, 1973 DDR-Fußballer des Jahres - Kreische war Vorbereiter und Vollstrecker in einem, ein stürmender Spielmacher mit Technik und Instinkt, ohne den Dynamos goldene Ära nicht so golden geschimmert hätte

Ein Leben für Dynamo

Kreische hat diesem Klub als Spieler, Nachwuchstrainer, Cheftrainer und Scout lange gedient, und er ist mit 75 Jahren noch nicht fertig. Gerade erst hat er beim Drittligisten als Übergangskoordinator im Nachwuchs für eine weitere Saison verlängert. Er ist oft in der Akademie und schaut sich Trainingseinheiten und Spiele an. "Ich hocke nicht gern zu Hause rum", sagt er. "Lieber gebe ich meine Erfahrung weiter." Er hat Talente wie Ulf Kirsten, Matthias Sammer, Sven Kmetsch und Alexander Zickler geformt, zu Jens Jeremies hat er bis heute Kontakt

Sein Vater Hans Kreische war als Spieler Teil jener legendären Elf der SG Dresden-Friedrichstadt um den Spielertrainer und späteren Bundestrainer Helmut Schön, die 1950 DDR-Vizemeister wurde und dann fast geschlossen in den Westen ging. Kreische senior kam zurück nach Dresden und trainierte später seinen Sohn. Welches Talent da heranwuchs, war schnell klar.

Glanzmomente auf bundesdeutschem Boden

Legendenstatus: Bei der SG Dynamo hat Hans-Jürgen Kreische einen besonderen Platz. imago images/Steffen Kuttner

Kreische schoss 1965 beim UEFA-Jugendturnier - dem Vorläufer der Junioren-EM - im Finale gegen England in Essen das 3:2-Siegtor. Auch später war er bei seinen Sternstunden meist auf bundesdeutschem Boden: 1972 Olympia-Bronze in München, 1974 Platz 6 bei der WM mit dem 1:0-Sieg in Hamburg gegen das DFB-Team, den späteren Weltmeister.

Im entscheidenden Qualifikationsspiel gegen Rumänien (2:0) hatte der gegnerische Torhüter Rica Raducanu Kreische schwer verletzt: Seitenbandriss, "sieben Wochen Vollgips - danach hatte ich fast keine Oberschenkelmuskulatur mehr".

Er hat’s trotzdem zur WM geschafft und ist Auswahltrainer Georg Buschner bis heute dankbar. Sein Klubtrainer Walter Fritzsch, davon ist Kreische überzeugt, "wollte das verhindern, der hat mich im Frühjahr, als ich wieder auf den Beinen war - zappeln lassen und kaum eingesetzt".

Gekracht hat es oft zwischen Dynamos Meistertrainer und dem Torjäger: "Wer eine eigene Meinung hatte - wie Klaus Sammer oder ich -, der war bei Fritzsch verpönt." Im Pokalfinale 1975 gegen Zwickau verweigerte Kreische am Ende der Verlängerung seine Einwechslung, "so ein Eisvogel war ich nicht, dass mein Elfmeter in jedem Fall reingegangen wäre". Zwickau gewann.

Einige Äußerungen von mir, die protokolliert wurden, waren mein Genickbruch. Hans-Jürgen Kreische

Und nach einem 1:5 im Landesmeister-Cup beim FC Liverpool 1977 tadelte Fritzsch Kreische - und ließ ihn im folgenden Oberliga-Spiel gegen Magdeburg 90 Minuten draußen. Das war zu viel für Kreische: "Ich bin zu ihm hin, hab’ ihm meine Schuhe vor die Füße geworfen und gesagt: Ich höre auf."

Tat er, mit gerade 30. Und sagt 45 Jahre später: "Das war ein bisschen übereilt." 1976, als die DDR-Elf in Montreal Olympia-Gold gewann, saß er vorm Fernseher. Für den Torschützenkönig war kein Platz, "fußballerisch mein größter Tiefschlag". Sportliche Gründe hatte das nicht. "Ich habe später meine Stasi-Akte gelesen", sagt Kreische. "Da stiegen mir die Tränen in die Augen. Einige Äußerungen von mir, die protokolliert wurden, waren mein Genickbruch."

Whisky per Diplomatengepäck

Auch eine Begegnung während der WM 1974 wurde zum Nachteil. Auf einem Flug nach Düsseldorf bot ihm sein Sitznachbar eine Wette an und sagte, die Bundesrepublik werde nicht Weltmeister. Kreische hielt dagegen. Was er nicht wusste: Sein Gesprächspartner war Hans Apel, der damalige Bundesfinanz- und spätere Verteidigungsminister.

Ein paar Wochen nach der WM landeten fünf Flaschen Whisky der Sorte "Black & White" als Diplomatengepäck auf der Dienststelle der Volkspolizei. "Apels Frau wollte ihn damals noch abhalten vom Versand", sagt Kreische. "Sie ahnte, dass mir das Probleme bringen würde." Nach der Wende, während seiner Zeit als HSV-Scout, lernte er Apel näher kennen, "ein sehr patenter Mann". Apels Begleitschreiben von 1974 ("Hoffentlich sehen wir uns bald einmal wieder") hat Kreische noch, die fünf Flaschen Whisky nicht mehr: "Die haben wir nach und nach verkostet."