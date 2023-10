Kreis vor Deutschland Cup: "Sie waren teilweise überrascht"

Anfang November steht wieder der Deutschland Cup auf dem Programm. Die Personalauswahl ist für Bundestrainer Harold Kreis im Gegensatz zur WM deutlich angenehmer.

Vom 8. bis 12. November geht der Deutschland Cup erstmals in Landshut über die Bühne, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft bei dem Vierländerturnier auf Dänemark, Österreich und die Slowakei. Zahlreiche Absagen wie im Vorfeld der WM, die die DEB-Auswahl überraschend als Vizeweltmeister beendete, gab es für Harold Kreis nicht, wie er am Dienstag in einem Mediengespräch erklärte.

Kein Wunder, wollen sich doch alle Spieler mit Blick auf die WM 2024 in Tschechien dem Bundestrainer zeigen. "Die Spieler, die nicht dabei waren, haben diesen Teamspirit aus der Ferne miterlebt", so Kreis, der es als Aufgabe sieht, diesen mit neuen Akteuren und denen, die ihn bei den erfolgreichen Titelkämpfen "selbst gestaltet haben", zu "kultivieren".

"Ihr werdet angenehm überrascht sein, welche Spieler zugesagt haben", meinte Kreis, "es sind alle sehr offen. Sie waren teilweise überrascht, dass ich anrufe, weil sie nicht damit gerechnet haben." Der DEB-Coach baut auf einen erweiterten Kader aus "zwölf Verteidigern und sieben bis acht Sturmreihen", sagte Kreis, "wir haben eine große Auswahl".

Kreis baut auf eine Mischung

Beim Heimturnier will Kreis vor allem auch Spieler sehen, die bei der WM nicht dabei waren. Zumal der 64-Jährige betont, dass es Spieler gibt, "die eine längere Vergangenheit bei der Nationalmannschaft haben, die muss man nicht zwingend anschauen". Kreis wird daher "eine Mischung aus Spielern, die bei der WM waren, und Spielern, die sich wieder neu präsentieren können", in Landshut auf das Eis schicken.

DEB-Frauen spielen auch in Landshut

Wie schon länger beschlossen, wird auch erstmals die Frauen-Nationalmannschaft ihr Heimturnier in der Eishalle in Landshut austragen. "Ich finde es sehr gut, so können die Zuschauer zwei Nationalmannschaften an einem Ort sehen", sagte Kreis über die "Weltpremiere".

Geplant sind zum Auftakt ein gemeinsames Mittagessen und ein anschließendes Meeting beider Teams. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod bekommt es mit Finnland, Tschechien und Dänemark zu tun.