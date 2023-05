Kreis stellt bei Eishockey-WM gegen Dänen um: Varejcka neu im Team

Vor dem wichtigen WM-Vorrundenspiel gegen Dänemark hat Bundestrainer Harold Kreis den vorletzten Kaderplatz vergeben: Filip Varejcka (22) stößt zum DEB-Team und darf direkt seinen ersten Einsatz feiern.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland einen der zwei noch frei gehaltenen Kaderplätze an Stürmer Filip Varejcka vergeben. Der 22 Jahre alte Stürmer vom EHC Red Bull München wird beim vorentscheidenden Vorrundenspiel am Donnerstagabend in Tampere gegen Dänemark (19.20 Uhr) erstmals bei dieser WM zum Einsatz kommen. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) rund zwei Stunden vor dem Spielbeginn mit.

Kreis setzt diesmal auf 13 Stürmer sowie sieben statt acht Verteidiger und verzichtet auf den Ingolstädter Verteidiger Leon Hüttl. Wie gegen die USA bleibt Angreifer Daniel Fischbuch von der Düsseldorfer EG nur ein Platz auf der Tribüne. Im Tor startet erneut die Nummer eins Mathias Niederberger vom deutschen Meister EHC München.

DEB-Team zum Siegen verdammt

Nach drei Niederlagen zum Auftakt der Gruppenspiele helfen dem deutschen Team nur noch Siege weiter, um das Minimalziel Viertelfinale noch zu erreichen. Nach dem Spiel gegen die Dänen folgen noch Duelle mit Österreich (Freitag, 19.20 Uhr), Ungarn (Sonntag, 15.20 Uhr) und Frankreich (Dienstag, 11.20 Uhr).

Eishockey-Topstürmer Leon Draisaitl hatte nach seinem Playoff-Aus mit den Edmonton Oilers in der NHL seine WM-Teilnahme abgesagt. Ob Torhüter Philipp Grubauer von Seattle Kraken noch nachreist, war vor dem Dänemark-Spiel zunächst weiter unklar.