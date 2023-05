Kreis kämpferisch: "Werden auf Augenhöhe mit der Schweiz sein"

Nach dem gelösten Viertelfinalticket ist das DEB-Team heiß auf das erneute WM-Duell mit der Schweiz. Auch der neue Bundestrainer hat positive Erinnerungen. Dessen WM-Debüt ist schon jetzt gelungen.

Das erste Ziel seiner WM-Premiere ist überraschend souverän erreicht, jetzt soll mit Bundestrainer Harold Kreis ein neuer Coup gegen den Erzrivalen gelingen. Nach dem starken 5:0 gegen Frankreich am Dienstag zum Vorrundenabschluss und dem damit endgültig gelösten Viertelfinalticket blickte Kreis voller Zuversicht auf den K.-o.-Showdown am Donnerstag gegen die Schweiz. "Wir werden vorbereitet sein. Die Schweizer werden das Spiel bestimmt nicht diktieren. Wir werden schon auf Augenhöhe gegen die antreten", sagte der 64-Jährige entschlossen vor dem Duell mit dem mit acht NHL-Spielern gespickten souveränen Ersten der Gruppe B in Riga.

Vor Schweiz-Spiel: Zuversicht größer als Respekt

Ob das Viertelfinale erneut in der lettischen Hauptstadt, wo die Auswahl des DEB bereits 2021 gegen die Eidgenossen ins WM-Halbfinale eingezogen war, oder im finnischen Tampere stattfindet, stand am Dienstagnachmittag noch nicht fest. Vor zwei Jahren hatte Marcel Noebels Deutschland mit einem sehenswerten Penalty per "Forsberg-Trick" in Riga zum Viertelfinalsieg geschossen. "Ich nehme schöne Momente aus der Vergangenheit mit, aber die Jungs haben Bock auf eine neue Geschichte", sagte der 31-Jährige nach dem Sieg gegen Frankreich in Tampere voller Vorfreude: "Ich würde am liebsten schon wieder aufs Eis rausgehen. Der Donnerstag kann gar nicht schnell genug kommen."

Harry hat eine sehr große Erfahrung und er hat diesen Weitblick und die Gelassenheit, die strahlt er aus. Keeper Mathias Niederberger über Bundestrainer Harold Kreis

Kein Wunder - immer, wenn es zuletzt darauf ankam, verlor die meist favorisierte Schweiz gegen die DEB-Auswahl: Im WM-Viertelfinale 2010, im Olympia-Entscheidungsspiel 2018 auf dem Weg zur Silbermedaille in Pyeongchang und eben 2021. Diesmal ist die Schweiz womöglich noch stärker favorisiert. "Sie haben das große Ziel, Weltmeister zu werden. Dafür tun sie alles", sagte der beim SC Bern aktive Dominik Kahun.

Der Respekt im DEB-Team ist groß, die Zuversicht aber noch größer. "Mit unserer Truppe, mit unserem Willen, mit unserem Können und unserer Geschlossenheit wird das ein sehr gutes Spiel werden", versprach Kreis, der bereits jetzt ein sehr beachtliches WM-Debüt als Chefcoach vorweisen kann. Schon 2010 beim ersten Coup gegen die Schweiz in Mannheim war er selbst als Co-Trainer von Uwe Krupp dabei gewesen.

Peterka nach Denkzettel mit Leistungsexplosion

"Harry hat eine sehr große Erfahrung und er hat diesen Weitblick und die Gelassenheit, die strahlt er aus. Er gibt uns Spielern die Verantwortung. Ich glaube, das hilft der Mannschaft, deswegen haben wir auch so eine starke Brust", sagte Torhüter Mathias Niederberger, der sich gegen Frankreich in seinem ersten WM-Spiel überhaupt ohne Gegentor reichlich Selbstvertrauen holte. Obwohl der Münchner Meisterkeeper auch schon den ein oder anderen vermeidbaren Treffer bei der WM kassierte, setzt Kreis in Finnland bislang beharrlich auf seine Nummer eins und wird dafür belohnt.

Auch von schwächeren Spielen einiger Stürmer lässt sich der langjährige DEL-Coach bislang kaum beeinflussen und verzichtete auf größere personelle Veränderungen. Das zahlt sich ebenso aus wie sein Denkzettel für das größte Talent im Kader, den 21 Jahre alten NHL-Stürmer John-Jason Peterka. Den ließ Kreis im letzten Drittel beim 4:2 gegen Österreich am vergangenen Freitag überraschend auf der Bank. Seitdem punktet Peterka verlässlich (sechs Punkte in zwei Spielen), traf auch am Dienstag (23.) und ist inzwischen mit neun Zählern einer der besten Scorer der gesamten WM. Gegen die Franzosen trafen unter anderem auch Frederik Tiffels (16.) und Maximilian Kastner (54.), die trotz meist schwacher Spiele von Kreis stets gestärkt wurden.

Souveräne Auftritte trotz vieler Absagen

Nach dem unglücklichen WM-Auftakt mit drei knappen Niederlagen trotz starker Leistungen gegen Schweden (0:1), Finnland (3:4) und die USA (2:3) war der Druck vor dem Alles-oder-nichts-Spiel gegen Dänemark (6:4) immens gewesen. Bei einer weiteren Niederlage hätte Kreis und seinem Team die WM komplett entgleiten können. Doch der Routinier behielt die Ruhe und strahlte Zuversicht aus. "Wenn man merkt, dass der Bundestrainer den Druck an sich ranlässt oder unsicher wird, dann überträgt sich das natürlich. Aber Harry war immer souverän in der Situation", lobte Kapitän Moritz Müller.



Es folgten in den Spielen, die gewonnen werden mussten, souveräne Siege wie kaum zuvor bei einer WM. 2022 noch unter Söderhölm hatte man - trotz der deutschen Rekordvorrunde mit 16 Punkten - gegen Dänemark (1:0), Frankreich (3:2) oder Kasachstan (5:4) unter dem Strich sogar ein wenig mehr Mühe gehabt.

Und all das, obwohl Kreis vor der WM insgesamt 15 Leistungsträger verletzt abgesagt hatten. Auch Weltklasse-Stürmer Leon Draisaitl und Torhüter Philipp Grubauer sagten nach dem Aus in den NHL-Playoffs ab - zwei Topspieler, die Vorgänger Toni Söderholm bei dessen drei WM-Turnieren teilweise zur Verfügung gestanden hatten.