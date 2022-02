Kreider brilliert, Stützle verliert, Grubauer pausiert

Einen Tag nach seinem Siegtreffer hat Tim Stützle mit den Ottawa Senators gegen die New York Islanders verloren. Die NHL am Mittwochmorgen.

Das Hochgefühl hielt nur 24 Stunden: Nach dem überraschenden Sieg über die Edmonton Oilers sind Tim Stützle und die Ottawa Senators zurück in der Realität der NHL angekommen. Bei den New York Islanders unterlag das Team aus Kanadas Hauptstadt mit 1:4. Stützle (20), der am Tag zuvor den entscheidenden Treffer in der Verlängerung erzielt und sich die erste Prügelei in der besten Eishockey-Liga der Welt geliefert hatte, blieb ohne Scorerpunkt.

Erst gar nicht zum Einsatz kam Nationaltorwart Philipp Grubauer bei den Seattle Kraken. Sein Ersatz Chris Driedger konnte die 2:3-Niederlage bei den Boston Bruins nicht verhindern. David Pastrnak war mit zwei Toren und einer Vorlage Mann des Tages für die Braunbären.

Seattle und Ottawa gehören mit jeweils nur 14 Siegen zu den schwächsten Teams der Liga.

Kreider zieht Draisaitl davon

Chris Kreider von den New York Rangers stockte seine Trefferkonto mit einem Doppelpack beim 5:2 über die Florida Panthers auf 33 auf und führt die Liste damit alleine vor Leon Draisaitl (31) und Alex Ovechkin sowie Auston Matthews (beide 29) an.