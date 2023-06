Krefeld Pinguine lösen Vertrag mit Johnson nach nur drei Tagen wieder auf

Die Krefeld Pinguine haben den Vertrag mit Center Ben Johnson "einvernehmlich" aufgelöst - nur drei Tage nach Bekanntgabe der Verpflichtung. Der 29-jährige US-Amerikaner war 2016 wegen Vergewaltigung verurteilt worden.

Der am Freitag bekanntgegebene Transfer von Ben Johnson zu den Pinguinen in die DEL2 hat weit über Krefeld hinaus für Diskussionen und Kritik gesorgt. Der Grund liegt in der Vergangenheit des Spielers: Johnson war im Herbst 2016 zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er 2013 als 18-Jähriger und Mitglied des Juniorenteams Windsor Spitfires ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt haben soll. Erwähnt hatte dies der Verein bei der Vorstellung nicht.

Noch am Samstag hatte der Sportliche Leiter der Krefeld Pinguine, Peter Draisaitl, die umstrittene Verpflichtung verteidigt. Er sei "absolut davon überzeugt, dass wir mit Ben Johnson einen Spieler und Menschen verpflichtet haben, der hoch professionell und hoch anständig sein Leben führt und dem seine Frau und seine zukünftige (seine Frau ist schwanger; Anm. d. Red.) Familie über allem steht", so Draisaitl. Er sei davon "überzeugt, dass dieser Mensch eine faire Chance bei uns verdient hat".

"Weiteren Schaden abwenden"

Nun die Wende. "Wir sind aufgrund der Entwicklungen der letzten Tage zu dem Entschluss gekommen, dass es unsere Pflicht ist, weiteren Schaden für die Krefeld Pinguine und für Ben Johnson abzuwenden. Deswegen haben wir am Samstagabend mit Ben telefoniert und sind mit ihm einvernehmlich zu dem Ergebnis gekommen, dass beide Seiten davon profitieren, wenn wir den Vertrag auflösen", so Pinguine-Geschäftsführer Peer Schopp am Montag. Weiter heißt es: "Die Krefeld Pinguine bedanken sich bei Ben Johnson für einen professionellen Austausch und wünschen Ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft!"

Slowakei erste Station in Europa

Johnson spielte zuletzt für den HC Nove Zamky in der Slowakei. 2012 war der Stürmer in der dritten Runde des NHL Entry Drafts an insgesamt 90. Position von den New Jersey Devils gedraftet worden, spielte aber nie in der NHL. Der aus Calumet, Michigan, USA stammende Linksschütze war in der ECHL für die Orlando Solar Bears, Adirondack Thunder, Cincinnati Cyclones und Kansas City Mavericks im Einsatz, in der AHL für die Albany Devils, das Farmteam der New Jersey Devils.