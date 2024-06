Kreativspieler für Seoane: Gladbach verkündet Stöger-Verpflichtung

Kevin Stöger hat seinen vierten Bundesliga-Klub gefunden. Nach dem erreichten Klassenerhalt mit Bochum wechselt der 30-jährige Routinier nun nach Gladbach und soll die Kreativität der Elf vom Niederrhein ankurbeln.

Mit einem glorreichen Auftritt hat sich Kevin Stöger aus Bochum verabschiedet - und schlägt seine Zelte nun wie erwartet in Gladbach auf.

Nachdem der 30-jährige Österreicher im dramatischen Rückspiel in Düsseldorf neben zwei Assists und einem Treffer vom Punkt auch im finalen Elfmeterschießen zur Stelle gewesen war, unterschrieb er einen Vertrag bis 2027 plus Option bei der Fohlenelf. Sky hatte am Montag zunächst davon berichtet, der kicker konnte den unmittelbar bevorstehenden Transfers hier ebenfalls bestätigen.

Das Besondere: Weil sein aktueller Vertrag mit dem VfL am 30. Juni offiziell ausläuft, kostet der neue Gladbacher Spieler keine Ablöse.

Neben seiner Erfahrung aus 148 Bundesliga-Spielen für Bochum, Mainz und Düsseldorf soll der einst beim VfB Stuttgart ausgebildete Mittelfeldmann vor allem eines einbringen: Kreativität. Denn abgesehen von Alassane Plea, der obendrein selbst immer wieder mit starken Leistungsschwankungen zu kämpfen hat und in der Rückrunde nicht mehr überzeugen konnte, hatte die jüngst enttäuschende Fohlen-Saison in diesem Bereich große Schwachstellen offenbart.

"Kevin ist ein gestandener Bundesligaspieler und hat sich bei seinen letzten Stationen zu einem echten Führungsspieler entwickelt", wird Borussias Sport-Geschäftsführer Roland Virkus in einer Mitteilung zitiert. "Darüber hinaus bringt er viel Torgefahr mit - als Vorbereiter durch kluge Zuspiele, nach Standards und nach Flanken oder auch als Torschütze."

"Ich freue mich darauf, die Mannschaft und das Trainerteam persönlich kennenzulernen. Ich will das Maximum herausholen, bin extrem hungrig und habe große Lust darauf, dass wir hier gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben", sagt Stöger selbst.

Neben seinen drei Bundesliga-Stationen Bochum, Mainz und Düsseldorf hat Stöger in seiner ausschließlich in Deutschland verbrachten Profikarriere auch schon für den VfB Stuttgart II (51 Drittliga-Partien, vier Tore, vier Vorlagen), Kaiserslautern und Paderborn gespielt. Mit seinen Zweitliga-Jahren in Bochum bringt es der in Steyr geborene und über den SV Ried nach Deutschland gekommene Offensivspieler hier auf den Erfahrungsschatz von 98 Einsätzen im deutschen Unterhaus (neun Treffer, 16 Assists).