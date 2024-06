"Kreativspieler" für Paderborn: Baur kommt vom SC Freiburg

Der SC Paderborn hat mit Mika Baur seinen fünften Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Der Junioren-Nationalspieler wechselt von Drittliga-Absteiger SC Freiburg II zu den Ostwestfalen.

Der Kader des SC Paderborn erhält für die kommende Saison immer mehr Konturen. Nach den ablösefreien Transfers von Marius Schubert (Vitesse Arnheim), Luca Herrmann (Dynamo Dresden), Felix Götze (Rot-Weiss Essen) und Tjark Scheller (FC St. Pauli II) lotste der Zweitligist nun Mika Baur an die Pader. Am Donnerstag verkündete der SCP den Wechsel des eigentlich noch bis 2025 an die Breisgauer gebundenen Junioren-Nationalspielers, der für den SC Freiburg II trotz seines jungen Alters bereits 61 Drittligaspiele (fünf Tore) in seiner Vita stehen hat.

Ablösemodalitäten nicht bekannt

Welche Ablösesumme für den offensiven Mittelfeldspieler aufgerufen wurde und auch wie lange sich Baur an die Ostwestfalen gebunden hat, wurde nicht bekannt, denn Vertragsinhalte blieben unter Verschluss. "Die vereinbarte Konstellation ist so, dass für die Zukunft alle Möglichkeiten offen sind", ließ Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach immerhin wissen, was auf die Verankerung einer eventuellen Rückkaufoption schließen lässt.

Wir gewinnen mit ihm einen Kreativspieler, der die Variabilität in unserem Offensivspiel erhöhen wird. Benjamin Weber

"Mika konnte schon viel Einsatzzeit im Profibereich sammeln und möchte nun bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen", wird Benjamin Weber auf der Website der Paderborner, deren erster Termin im DFB-Pokal mit dem Gastspiel bei Regionalligist Bremer SV für den 18. August um 15.30 Uhr fixiert wurde, zitiert. "Wir gewinnen mit ihm einen Kreativspieler, der die Variabilität in unserem Offensivspiel erhöhen wird", ist sich der Geschäftsführer Sport sicher, dass Baur, der 18 Länderspiele für die U 18, U 19 und U 20 absolviert hat, die durch den Wechsel von Standardspezialist Florent Muslija im vergangenen Winter nach Freiburg entstandene Lücke füllen kann.