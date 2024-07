Krawczyk ist die fünfte neue Turbine

Nach dem Aufstieg hatte es Turbine Potsdam mit Neuzugängen erst einmal langsam angehen lassen, doch nun läuft es in diesem Bereich auf Hochtouren. Am Freitag präsentierten die Brandenburgerinnen die Mittelfeldspielerin Caroline Krawczyk vom BSC Young Boys. Vor ihrer Zeit in der Schweiz war die heute 26-Jährige für Eintracht Frankfurt II aufgelaufen.