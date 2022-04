Krawalle im Top-Spiel: Trier zu Geldstrafe verurteilt, härtere Sanktionen drohen

Nach Ausschreitungen im Topspiel zwischen Anhängern von Wormatia Worms und Eintracht Trier hat die Spruchkammer in Saarbrücken den SVE zu einer Geldstrafe verurteilt. Beim nächsten Vorfall droht sogar ein Punktabzug.

Wie der SV Eintracht Trier am Freitagnachmittag mitteilte, hat die Spruchkammer in Saarbrücken den Oberligisten zu einer Geldstrafe im vierstelligen Bereich verurteilt. Grund dafür sind Ausschreitungen während des Top-Spiels bei Wormatia Worms, wobei es zu körperlichen Auseinandersetzungen von Personen aus dem Trierer Gästeblock und dem Heimbereich kam.

Neben einer erneuten Strafzahlung drohen dem Verein beim nächsten Fehlverhalten seiner Anhänger auch härtere Strafen - beispielsweise ein Geisterspiel oder sogar ein Punktabzug.

In seiner Pressemeldung distanziert sich der SVE ausdrücklich von "gewaltsuchenden Personen, die rund um ein Fußballspiel Straftaten begehen" und dem Verein damit Schaden würden. Das Fehlverhalten einzelner Personen schade dem Verein massiv - finanziell und in der Außendarstellung. "Das können und wollen wir nicht mehr tolerieren. Eintracht Trier appelliert an alle Stadionbesucher, sich stimmungsvoll, aber friedlich zu verhalten und sich von strafbaren Regelverstößen klar zu distanzieren."