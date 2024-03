Krauß winkt der erste Startelfeinsatz für Mainz unter Henriksen

Auf gerade einmal 31 Spielminuten kommt Tom Krauß in drei Partien unter dem neuen Mainz-Trainer Bo Henriksen. Das soll sich im Auswärtsspiel beim FC Bayern ändern.

Die Chance, dass Tom Krauß am Samstag in München zur Startelf der 05er gehört (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), steht bei 99 Prozent. Eigentlich kann nur eine Verletzung noch einen Strich durch die Nominierung machen. Nachdem Leandro Barreiro (5. Gelbe) und Dominik Kohr (Gelb-Rot) gesperrt sind, ist Krauß der Top-Kandidat für die zweite Position in der Doppel-Sechs neben Nadiem Amiri, theoretisch könnte er auch in der Dreierkette eingebaut werden.

Während die Winter-Neuverpflichtung aus Leverkusen unter Trainer Jan Siewert noch vor der Doppel-Sechs spielte, die von Barreiro und Krauß gebildet wurde, zog Bo Henriksen Amiri zurück, was Krauß den Stammplatz kostete. Dessen Saisonbilanz gleicht einer Berg- und Talfahrt. Im vergangenen Sommer tat sich Neuzugang Krauß zunächst schwer, bei Bo Svensson auf Spielzeit zu kommen. Mit dem Trainerwechsel änderte sich das Bild, bei Siewert gehörte der 22-Jährige häufig zur Startformation. Im Duell mit den Bayern bekommt der bei RB Leipzig ausgebildete Defensivstratege nun eine neue Chance.

Krauß kommt mit viel Kraft und Energie. BO HENRIKSEN

Amiri kommt auf der Doppel-Sechs gut zurecht und trägt einiges dazu bei, "dass wir in den jüngsten drei Partien zweieinhalb gute Spiele gemacht haben", so Krauß im Podcast kicker meets DAZN. Die Ausnahme bildete die zweite Halbzeit beim 1:1 gegen Gladbach. Berufsoptimist Henriksen geht davon aus, dass der Plan in München besser aufgeht und sagt: „Ich weiß, dass meine Spieler daran glauben. Ich habe das Feuer in ihren Augen im Training gesehen."

Parallel versucht der neue Trainer Krauß starkzureden: "Tom hat in den vergangenen 14 Tagen einen wirklich guten Job gemacht." Als Henriksen kam, musste seine Nummer 14 wegen einer Erkältung kürzertreten. "Ich weiß, was er draufhat, er kann Powerplay spielen, er kommt mit viel Kraft und Energie. Ich liebe Spieler, die vorwärts verteidigen wollen. Er spielt in den Überlegungen für Samstag eine große Rolle. Ich denke, er kommt rein, zeigt, was er kann und gibt dem Team den Spirit, den wir brauchen. Wenn wir bei den Bayern nur verteidigen, werden wir verlieren", betont Henriksen.