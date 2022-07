Krause mit viel Glück - Fajdek überflügelt Bolt

Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause hat mit viel Glück das Finale bei der Leichtathletik-WM in Eugene erreicht, während Marie-Laurence Jungfleisch das Hochsprung-Finale verpasste. Derweil darf Kenias Marathon-Ass Cherono nicht startet, während Pawel Fajdek Usain Bolt überflügelte.

Die 29 Jahre alte WM-Dritte Krause von 2019 qualifizierte sich am Samstag mit einer Zeit von 9:21,02 Minuten. Damit erreichte sie den 15. und letzten Startplatz für den Medaillenkampf in der Nacht zum Donnerstag (4.45 Uhr). Zur nächstplatzierten Läuferin hatte sie nur einen Vorsprung von acht Hundertstelsekunden. "Manchmal muss man auch Glück haben und wissen, dass es sich lohnt, bis zum letzten Meter zu kämpfen", sagte die Athletin, für die das nach vielen Verletzungen und Erkrankungen in diesem Jahr keine Selbstverständlichkeit war.

Spektakulär war der Auftritt von Lea Meyer in WM-Vorlauf. Bereits nach 400 Metern blieb die 24-jährige Kölnerin mit den Spikes an einem Hindernis hängen und stürzte kopfüber in den Wassergraben. Sie rappelte sich wieder auf und kam in 9:30,81 Minuten noch als Achte ins Ziel, konnte sich damit aber nicht für das Finale qualifizieren. "Ich bin nicht genug aggressiv auf die Hürde zugelaufen", erklärte Meyer den Grund für den heftigen Sturz. "Das war doof und ärgerlich." Schnellste der drei Vorläufe war Norah Jeruto (Kasachstan) in 9:01,54 Minuten.

Jungfleisch verpasst WM-Finale trotz Saisonbestwert

Die EM-Dritte Marie-Laurence Jungfleisch hat das Hochsprung-Finale verpasst. Die 31-Jährige stellte mit übersprungenen 1,86 Metern am Samstag (Ortszeit) zwar eine persönliche Bestleistung in dieser Saison auf, kam aber nicht in die Top Zwölf. Auch die Dreispringerinnen Neele Eckhardt-Noack und Jessie Maduka sowie Hürdensprinter Gregor Traber verpassten mit ihren Leistungen den Einzug in die nächste Runde bei der ersten WM in den USA.

Bei der WM-Entscheidung nicht am Start: Lawrence Cherono. IMAGO/Icon SMI

Marathon-Ass Cherono vorläufig gesperrt

Kenias Lawrence Cherono darf bei der WM-Entscheidung über die 42,195 Kilometer an diesem Sonntag in Eugene nicht starten. Der 33-Jährige, der 2019 unter anderem den legendären Boston-Marathon gewann, hat gegen Anti-Doping-Richtlinien verstoßen und wurde vorläufig suspendiert. Das teilte die Unabhängige Integritätskommission am Samstag mit. Bei einer Probe, die Cherono am 23. Mai abgegeben hatte, wurde die verbotene Substanz Trimetazidin festgestellt. Das leistungssteigernde Mittel steht seit 2014 auf der Verbotsliste. Zudem ist auch der amerikanische 400-Meter-Läufer Randolph Ross vorerst gesperrt. Ihm wird ein Verstoß gegen die Testvorschriften zur Last gelegt.

Warholm mühelos Vorlauf-Sieger

Weltrekordhalter Karsten Warholm hat mühelos seinen Vorlauf gewonnen und das Halbfinale erreicht. Der Norweger lief die 400 Meter Hürden am Samstag (Ortszeit) in 49,34 Sekunden. Wegen einer Oberschenkelverletzung im ersten Saisonrennen in Rabat Anfang Juni war sein Leistungsvermögen zuletzt fraglich. Im Vorlauf bei den Titelkämpfen in den USA wirkte der Norweger fit und ohne Einschränkung. Er nahm vor dem Ziel schon sichtbar Tempo raus. Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte er den Sieg mit einer sensationellen Weltrekordzeit von 45,94 Sekunden geholt.

Hammerwerfer Fajdek hängt Bolt ab

Der polnische Hammerwerfer Pawel Fajdek hat zum fünften Mal in Folge den WM-Titel geholt und damit Geschichte geschrieben. Der 33-Jährige setzte sich am Samstag im Finale von Eugene/Oregon mit 81,98 m vor seinem Landsmann Wojciech Nowicki (81,03) durch, der im Vorjahr Olympia-Gold geholt hatte. Bronze ging an den Norweger Eivind Henriksen (80,87). Vier WM-Titel in Serie in einer Disziplin hatte zuvor nur der jamaikanische Ausnahmeathlet Usain Bolt über 200 m (2009 bis 2015 über 200 m) gewonnen. Der deutsche Starter Tristan Schwandke (Hindelang) war am Freitag in der Qualifikation ausgeschieden.