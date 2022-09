Kraulich nach Startelfdebüt: "Das hat mir sehr gut getan"

Sechs Tage nach seiner Verpflichtung stand Tobias Kraulich am vergangenen Spieltag in der Startelf des SV Meppen. Für den Verteidiger ein gutes Gefühl. Das hatte auch Trainer Stefan Krämer nach dem 0:0 gegen Elversberg.

Am Montag vergangener Woche hatte der SVM die Vertragsunterzeichnung von Kraulich bekanntgegeben. Der zweit- und drittliga-erfahrene Verteidiger, der vereinslos war und zuletzt in Würzburg gespielt hatte, soll zur Abwehrsäule bei den Emsländern werden, die mit Lars Bünning eine Stammkraft im Abwehrzentrum (nach Kaiserslautern) verloren haben. Die in Kraulich gesetzten Hoffnungen verdeutlichte dann auch sogleich seine direkte Startelf-Berufung für das Spiel gegen den forschen und stark gestarteten Aufsteiger Elversberg.

"Ich habe das Vertrauen direkt bekommen, das hat mir sehr gut getan", sagte der 1,91-Meter-Mann, der Stefan Puttkammer aus der Startelf verdrängte. Die Kräfte bei seinem ordentlichen Debüt (kicker-Note 3,0) reichten allerdings nicht bis zum Schlusspfiff. Nach 72 Minuten war Schluss. "Der Muskel hat zugemacht“, erklärte Kraulich. Er habe sich in seiner vereinslosen Zeit zwar fit gehalten. "Aber das ist trotzdem immer etwas anderes."

Nie langweilig, taktisch spannend. Stefan Krämer über das 0:0 gegen Elversberg

Dass es seinem Team gelang, den furiosen Aufsteiger aus Elversberg, der vor diesem Spieltag die beste Offensive stellte, in Schach zu halten, darf durchaus als Erfolg verbuchte werden. Zufrieden "mit der Leistung meiner Mannschaft", war entsprechend auch Chefcoach Krämer, der "ein 0:0 der besseren Sorte" gesehen hatte: "Nie langweilig, taktisch spannend."

Als nächstes ist Meppen in Verl gefordert. Bis dahin bleibt Neuzugang Kraulich noch etwas Zeit, sich weiter in das Team einzufügen und Kräfte aufzubauen. Die Partie in Ostwestfalen findet erst am kommenden Montag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) statt.