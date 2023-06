Kraulich absolviert Medizincheck in Dresden

Seit Tagen bahnt sich der Wechsel von Tobias Kraulich zu Dynamo Dresden an. Nun steht der Transfer kurz vor dem Abschluss: Der Verteidiger befindet sich zum Medizincheck in der Elbestadt.

Künftig für die SGD am Ball: Tobias Kraulich. IMAGO/Werner Scholz

Wie der kicker bereits berichtete, steht Tobias Kraulich kurz vor einem Wechsel nach Elbflorenz. Bei der SG Dynamo soll der 1,91 Meter große Innenverteidiger Abwehrchef Tim Knipping ersetzen. Am Freitag ist Kraulich zum Medizincheck in Dresden eingetroffen, der Transfer könnte also zeitnah finalisiert werden.

In der abgelaufenen Saison spielte Kraulich beim SV Meppen (kicker-Note 3,46), stieg mit den Emsländern aber in die Regionalliga ab. Für die SGD ist er ablösefrei zu haben. Insgesamt absolvierte er 68 Einsätze in der 3. Liga, hinzukommen 15 Zweitliga-Spiele, die der gebürtige Erfurter im Trikot der Würzburger Kickers bestritten hat.

In Dresden soll Kraulich beim erneuten Angriff auf die Aufstiegsplätze mithelfen. Die Verantwortlichen arbeiten außerdem an einer Verpflichtung von Karlsruhes Lucas Cueto. Als erster Neuzugang für die kommende Saison fest steht bereits Tom Zimmerschied, der vom Halleschen FC wechselt.