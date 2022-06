Kratzer bleibt Bonn ein weiteres Jahr erhalten

Nationalspieler Leon Kratzer hat seinen Vertrag bei den Telekom Baskets Bonn um ein Jahr verlängert und feiert damit eine persönliche Premiere.

Leon Kratzer läuft auch in der kommenden Spielzeit für die Telekom Baskets Bonn auf. Der Verein hat am Montag mitgeteilt, dass der Center seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Damit geht der deutsche Nationalspieler, der 2020 von den Skyliners aus Frankfurt zu den Baskets gewechselt war, in die dritte Saison in Bonn - eine persönliche Premiere: In seiner Profi-Laufbahn spielte er noch nie drei Jahre in Folge für den gleichen Verein.

"Die letzte Saison war einfach etwas Besonderes! Nächstes Jahr möchte ich mit dem Team nochmal einen drauflegen", so der 25-Jährige.

Das verschafft uns wichtige Kontinuität auf den deutschen Kaderpositionen. Tuomas Iisalo

Die Bonner scheiterten in der vergangenen Woche in den Play-offs der Bundesliga erst im Halbfinale an Bayern München und treiben nun die Personalplanungen voran. Dementsprechend glücklich sind die Verantwortlichen über die Zusage von Kratzer. "Das verschafft uns wichtige Kontinuität auf den deutschen Kaderpositionen. Sein Mix aus starkem Rebounding, der Fähigkeit, den Korb zu bewachen und sein generelles Verständnis von Basketball passen sehr gut in unser Team", wird Baskets-Headcoach Tuomas Iisalo in der Pressemitteilung zitiert.

Kratzer, der der Sohn des früheren Nationalspielers Marc Suhr ist, absolvierte bislang sieben Partien im Nationaltrikot und wurde auch für die kommende Länderspielperiode in die deutsche Auswahl berufen: Dort trifft er mit seinen Nationalmannschaftskollegen in der WM-Qualifikation auf Estland (30. Juni) und Polen (3. Juli).