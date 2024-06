Krasucki und Erfurt gehen getrennte Wege

Daniel Krasucki verlässt den FC Rot-Weiß Erfurt. Der bis Juni 2025 laufende Vertrag zwischen dem polnischen Mittelfeldspieler und dem Nordost-Regionalligisten wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Krasucki kam in der abgelaufenen Saison 2023/24 zu zehn Einsätzen in der Regionalliga. Wo der 20-Jährige als nächstes aufschlägt, ist noch nicht bekannt.