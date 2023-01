"Krasser individueller Fehler": FCS-Coach Ziehl hadert

Nach über zweimonatiger Winterpause hätten sich die Besucher im Ludwigsparkstadion sicherlich ein schöneres Ergebnis als eine 2:3-Niederlage gegen den MSV Duisburg zum Liga-Re-Start gewünscht, zumindest die, die es mit dem FCS halten.

Schaute sich aufmerksam die Partie gegen den MSV Duisburg an: Rüdiger Ziehl. IMAGO/Nico Herbertz

Für den neutralen Zuschauer nämlich war die Partie durchaus Werbung für den Fußball, führten die Duisburger doch bis in die 87. Minute noch mit 3:0, ehe das Team von Saarbrückens Cheftrainer Rüdiger Ziehl zwei Tore innerhalb von drei Minuten erzielte und dem Ausgleich, auf den Richard Neudecker in der zweiten Minute der Nachspielzeit tatsächlich nochmal die Chance bekam, diese jedoch miserabel liegen ließ, ganz nahe kam.

"Zu unsauber": Ziehl macht die Fehler im Offensivspiel aus

Ziehl machte die Probleme vor allem im Offensivspiel aus, zu viele Fehlpässe seien seinen Schützlingen unterlaufen. "Wir haben zu unsauber gespielt", so der 45-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Die Moral der Mannschaft habe gestimmt, "sie wollte immer wieder nach vorne spielen", aber insbesondere "über 90 Minuten gesehen" sei der MSV-Sieg ein verdienter, "weil wir einfach nicht zu 100 Prozent unsere Leistung abrufen konnten."

"Es ist ärgerlich, wie wir die Tore bekommen haben", bedauert Ziehl. Erst der fatale Fehler von Dave Gnaase vorm 0:1, welchen der gebürtige Zweibrückener als "krassen individuellen Fehler" seines Defensivallrounders betitelte, und dann die von Calogero Rizzuto unglücklich abgefälschte Flanke vom Duisburger Torschützen Joshua Bitter, die sich unhaltbar für Saarbrückens Hintermann Daniel Batz zum dritten Gegentreffer ins Netz herabsenkte.

Im Training verletzt - Thoelke musste kurzfristig passen

Auf die Frage, warum Innenverteidiger Bjarne Thoelke kurzfristig nicht dabei war, erklärte Ziehl, dass Thoelke sich im Trainingsbetrieb eine Verletzung zugezogen hatte, es jedoch "nicht so dramatisch aussieht", eine klare Diagnose aber noch ausstehe. Thoelke hätte zwar trotz seiner Verletzung weitertrainiert, das Risiko ihn nun im Spiel einzusetzen wollte Ziehl allerdings keineswegs eingehen.

Für die Saarbrücker bleibt nur eine kurze Verschnaufpause, am Freitagabend geht es für die Saarländer schon wieder im Ligabetrieb weiter, wenn der Ball ab 19 Uhr im Sportpark Höhenberg beim FC Viktoria Köln rollt. Frische Punkte würden den Molschdern guttun, um etwas Druck auf den SV Wehen Wiesbaden auszuüben, der am Wochenende auf Platz zwei vorbeigezogen und am kommenden Sonntag beim abstiegsgefährdeten Halleschen FC zu Gast ist.