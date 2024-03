"Krasser Außenseiter" bereitet Magdeburg lange Probleme

3:22Die Rollen waren klar verteilt, als der Bergische HC in ausverkaufter Halle am Sonntagabend vor 4068 Zuschauern den SC Magdeburg empfing. Die Löwen bezeichneten sich zuvor selbst als "krassen Außenseiter". Dennoch machten die Gastgeber es dem SCM schwer, der Favorit konnte sich am Ende aber mit 30:27 durchsetzen.