Krasniqi und Hoppe unterschreiben bei Türkgücü

Türkgücü München feilt weiter an seinem Kader für die neue Saison. Am Sonntagabend gab der Ex-Drittligist zwei weitere Neuzugänge bekannt. Levin Krasniqi und Benedikt Hoppe wechseln zur neuen Saison an die Heinrich-Wieland-Straße. Krasniqi kommt vom Ligakonkurrenten FC Augsburg II. Hoppe, der in der Jugend bei der SpVgg Unterhaching spielte, kommt vom Bayernligisten SV Heimstetten.