Krasniqi im Anflug: Lotte rüstet weiter für die Regionalliga auf

Die Transferoffensive des Regionalliga-Aufsteigers Sportfreunde Lotte geht in die nächste Runde. Mit Kamer Krasniqi konnte nun nicht nur der 7. Neuzugang für die neue Saison sondern zudem auch ein hochkarätiger Transfer eingetütet werden. Krasniqi wechselt vom Nord-Regionalligisten VfB Oldenburg zu den Blau-Weißen. Der 28-jährige Offensivkünstler, den der Verein als "absoluten Wunschspieler" betitelt, gehörte in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal des VfB und erzielte in 32 Spielen zehn Tore.