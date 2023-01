Krank, verletzt, gesperrt: Augsburgs lange Liste vor Dortmund

Beim FC Augsburg stapeln sich kurz vor dem Ligastart die Personalsorgen. Ein Überblick, wer aktuell fehlt und zurückkommen könnte.

Auf dem Rad fuhr Daniel Caligiuri am Samstagmittag davon, weg vom Trainingsplatz in Richtung WWK-Arena. Der eigentliche Plan, den seit heute 35-Jährigen im ersten Test gegen Wolfsburg zusammen mit zahlreichen Nachwuchskräften einzusetzen, hatte sich kurzerhand zerschlagen, weil sich auch Robert Gumny krankmeldete.

Also rutschte Caligiuri für Gumny in die Startelf des zweiten, aus FCA-Sicht bedeutenderen Tests - und für Caligiuri begann Youngster Daniel Katic. Es war im Grunde eine vortreffliche Zusammenfassung der aktuellen Augsburger Probleme.

Das zweite Spiel, also den 1:0-Sieg mit der übriggebliebenen A-Elf, fasste Stefan Reuter nicht völlig zu Unrecht "als überragenden Test" zusammen. Schließlich ließen die Augsburger bis auf einen Elfmeter tief in der Nachspielzeit, den Rafal Gikiewicz gegen Maximilian Arnold hielt, wenig bis gar nichts zu. Anders als im ersten Duell, als Ridle Baku, Felix Nmecha und Patrick Wimmer fast Katz und Maus spielten mit einer überforderten zweiten Garde. "Es ist schön, dass man den eigenen Nachwuchs so fördert", meinte Trainer Enrico Maaßen später. "Man sieht aber auch, dass da noch ein bisschen was fehlt, um Bundesliga zu spielen."

Weil sich im zweiten Test dann auch noch Felix Uduokhai in der Schlussphase verletzte, musste der schon für Iago als Linksverteidiger eingesetzte Aaron Zehnter (null Bundesliga-Spiele) plötzlich in die Abwehrzentrale rücken.

Maaßen schmunzelt, aber die Lage ist angespannt

Maaßen reagierte später in der Mixed Zone zwar mit einem Schmunzeln, eine Woche vor dem Bundesliga-Re-Start in Dortmund ist die Situation für ihn jedoch alles andere als entspannt. Iago (Achillessehne) wird fehlen, Reece Oxford (Aufbautraining) ebenso und möglicherweise auch Florian Niederlechner (Muskelverhärtung im Oberschenkel). Mergim Berisha muss aufgrund der fünften Gelben Karte zuschauen, die er beim Jahresabschluss gegen Bochum in der Nachspielzeit gesehen hatte.

Und mit Gumny, Julian Baumgartlinger, Fredrik Jensen, Mads Pedersen und Niklas Dorsch sind gleich fünf Spieler krank aus dem Trainingslager in Spanien zurückgekehrt. Bei allen hegt Maaßen die Hoffnung auf ein zeitnahes Comeback in der kommenden Woche, gerade Dorsch jedoch wird so ohne jegliche Matchpraxis ziemlich sicher keine Option sein für Dortmund.

Möglich ist, dass die Trainingsgruppen in den nächsten zwei, drei Tagen aufgeteilt werden, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Viel darf nämlich nicht mehr schiefgehen, um eine konkurrenzfähige Mannschaft nach Westfalen zu schicken.