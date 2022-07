Krank: Pongracic ist noch nicht zurück beim VfL

Am Freitag hätte er zurück sein sollen beim VfL Wolfsburg. Marin Pongracic aber fehlte bei den Leistungstests für die später einsteigenden Nationalspieler - der Kroate, so teilt es Trainer Niko Kovac mit, sei krank.

Bis auf Koen Casteels, der erst am Montag nach Wolfsburg zurückkehrt, sollten am Freitag alle Nationalspieler mit den Leistungstests ins Training einsteigen. Einer aber fehlte, wie Niko Kovac am Rande des Volkswagen-Cups in Osnabrück verriet: Marin Pongracic. Ausgerechnet, ließe sich nun sagen, schließlich hat sich der Kroate, zuletzt an Borussia Dortmund verliehen, in der Vergangenheit beim VfL ins Abseits manövriert durch unglückliche Aussagen bis hin zum Prämienstreit vor Gericht. Das Fehlen des 24-Jährigen sei aber, so der Coach, krankheitsbedingt. "Er ist erkrankt und braucht noch ein bisschen Zeit. Dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt."

Rückkehr der "Perspektivlosen": Kovac will sich von der Vergangenheit freimachen

Wie es sich entwickelt, das ist die spannende Frage bei Pongracic (Vertrag bis 2024), der eigentlich keine Perspektive in Wolfsburg hat. Und auch Josip Brekalo (Leihende beim FC Turin), der am Freitag und Samstag die obligatorischen Leistungstests absolviert hat, wollte in der Vergangenheit lieber woanders sein als in Wolfsburg. Kovac öffnet jedoch die Tür für jeden, der beim VfL unter Vertrag steht. "Ich weiß, was in der Vergangenheit war. Es ist nicht ganz einfach." Aber, so der 50-Jährige: "Ich versuche, mich davon freizumachen. Wenn diejenigen, die unglücklich waren, trotzdem mitziehen wollen, dann nehmen wir sie gerne mit. Wenn nicht, dann werden wir sicherlich eine gute Lösung finden." Sprich: Einen Verkauf forcieren.

Dass sich einer hängen lässt, das glaubt Kovac kaum. Schließlich steht im Winter die WM auf dem Programm, bei der Pongracic und Brekalo, beide sind kroatische Nationalspieler, gerne dabei sein wollen. "Jeder Nationalspieler will zur WM und muss sich anstrengen. Wer sich nicht anstrengt, der wird nicht spielen. Und wer nicht spielt, der wird auch weniger Chancen haben, zur WM zu kommen", hält es der VfL-Trainer pragmatisch. Der Kroate weiß aus eigener Erfahrung um die Bedeutung dieses Turniers. "Ich weiß, was es heißt, eine WM zu spielen, da möchte jeder dabei sein, das ist ein Erlebnis fürs Leben." Das sich Pongracic und Brekalo gewiss nur ungern verbauen wollen.