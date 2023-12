Krank: Anton muss passen

Beim Unentschieden gegen Leverkusen spielte er noch mit einem Turban über der Risswunde am Kopf und erschien unverwüstlich. Jetzt muss Stuttgarts Abwehrchef Waldemar Anton wegen eines Infekts aussetzen.

Der harte Hund im Trikot der Schwaben fehlte zum heutigen Start in die Vorbereitung auf das Kräftemessen mit dem Tabellenzweiten FC Bayern. Dabei erschien es am vergangenen Sonntag noch so, als könne den 27-Jährigen nichts aufhalten. "Er hat eine unglaubliche Mentalität", so Sebastian Hoeneß nach dem 1:1 gegen Bayer, das Waldemar Anton rund 60 Minuten lang mit ärztlich versorgter Risswunde auf der linken Kopfseite samt Turban bis zum Schlusspfiff durchgehalten hatte. "Waldi ist ein unglaubliches Mentalitätsmonster", lobt der Stuttgarter Cheftrainer, der diese Bezeichnung "eigentlich nicht mag", aber keine bessere Beschreibung für die Unverwüstlichkeit des Mannes mit der Trikotnummer 2 findet. "Es muss schon mehr passieren, dass er vom Platz geht."

Lob und Anerkennung von allen Seiten. Auch von Fabian Wohlgemuth. "Dass er sich mit Kopfverletzung bis zum Schluss durchbeißt, spiegelt seinen Charakter wider", so Stuttgarts Sportdirektor, den das nicht sonderlich überrascht. Diese Eigenschaft "kennen wir ja schon. Er ist Kapitän, trägt die Binde zu Recht und geht voran. Ich bin sicher, dass ihn diese Verletzung in München nicht stören wird."

Die Kopfwunde sicher nicht, aber vielleicht der nachfolgende Infekt. Dass Anton den Start in die neue Trainingswoche vor dem Südgipfel München gegen Stuttgart, der nach vielen Jahren diese Bezeichnung wieder verdient, verpasst hat, kommt den Schwaben ungelegen. Bis kommenden Sonntag ist allerdings noch ausreichend Zeit für eine Genesung. Antons Einsatz wird momentan als ungefährdet eingestuft. Es müsste schon mehr kommen als eine verstopfte Nase, Kopfweh oder gar leichtes Fieber, um den 27-Jährigen nicht rechtzeitig gesunden zu lassen.

Eine Leistungsbereitschaft und Professionalität, die Anton auch für andere Klubs interessant gemacht hat. Sein Kontrakt mit den Stuttgartern läuft noch bis Ende Juni 2025. Erste Gespräche über eine Vertragsverlängerung wurden bereits geführt. Allerdings klopft auch die Konkurrenz an die Tür. Villarreal und Galatasaray beschäftigen sich ebenso mit ihm wie auch Leverkusen. Und der vergangene Sonntag wird sicher keine Gegenargumente geliefert haben.