Kramers Weisheit: "Die Bauern wussten halt schon immer, wie es ging"

Am Gladbacher Punktgewinn in München hatte auch Christoph Kramer entscheidenden Anteil.

Klar, in erster Linie wurde über den Spieler des Spiels geredet: Yann Sommer. Der Torwart der Gladbacher kostete dem FC Bayern beim 1:1 in der Allianz-Arena gefühlt jeden Nerv, parierte ganze 19-mal und heimste dafür Lob von vielen Seiten ein.

Auch von seinem Mitspieler Christoph Kramer, der seine lobenden Worte allerdings lieber humorvoll-zurückhaltend wählte beim Interview mit "Sky": "Wir wissen, dass wir einen guten Torwart in den Reihen haben, deswegen dürfen wir auch mal einen Schuss zulassen. Dafür ist er da. Guter Mann, der Yann. Da ist der Mann schon mit allen Wassern gewaschen."

Darüber hinaus müsse die Elf vom Niederrhein nach diesem äußerst glücklichen Remis allerdings "fair und ehrlich sein", so Kramer weiter: "Wir hatten auch das Quäntchen Glück. Das brauchst du aber. Wir haben ansonsten gekämpft und uns mit Leidenschaft gewehrt."

"Das war so ein richtiger Bauerntrick"

Und eben auch in der 43. Minute nach Patzer von Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano und Torschütze Marcus Thuram das zwischenzeitlich arg überraschende und letztlich zum Punktgewinn notwendige 1:0 verbucht. Großen Anteil daran hatte auch Kramer höchstselbst, der tief in der eigenen Hälfte unter Bedrängnis an die Kugel gekommen war und diese in hohem Bogen vorgedroschen hatte.

Für den Weltmeister von 2014 war das in dieser Situation die einzig sinnvolle Lösung, da die FCB-Mannschaft den Raum verengt hatte und eben auch aufgerückt war: "Ich finde wirklich, dass der Pass eine gute Weite hatte." Und erst deswegen bis an die Mittellinie vor-, an Upamecano vorbei- und in den Lauf von Stürmer Thuram durchging. "Das war so ein richtiger Bauerntrick", meinte Kramer über seine doch ungewöhnliche direkte Torvorlage - und führte schlussendlich noch mit einer Art Weisheit aus: "Es ist ein Bauerntrick - und die Bauern wussten schon immer, wie es ging. Deswegen sind die Bauerntricks immer die besten."

