Kramers Nachfolger dürfte Assistenten mitbringen

Frank Kramer wurde auch deshalb im Sommer Trainer auf Schalke, weil er bereit war, auf eine Entourage zu verzichten. Bei der Suche nach einem Nachfolger des freigestellten Coaches denken die Bosse nach kicker-Informationen nun um.

Fünf Niederlagen in Folge bei 3:16 Toren, Vorletzter in der Liga, krachendes Aus im DFB-Pokal: Frank Kramer ist sicher nicht der Alleinschuldige am Negativtrend der Königsblauen. Mit dem 50-Jährigen ist auch sein vom Klub zur Verfügung gestelltes Trainerteam gescheitert, hier ist nun ebenfalls mit Veränderungen zu rechnen.

Sportvorstand Peter Knäbel deutet in der Pressemitteilung zu Kramers Freistellung an, dass weitere personelle Konsequenzen folgen könnten. "Unsere Analyse geht auch über die Einzelperson des Chef-Trainers hinaus. Wir werden uns in allen Bereichen signifikant verbessern müssen, um unser großes Ziel - den Klassenerhalt - erreichen zu können", sagt Knäbel.

Verein will sich offener zeigen bei der Trainersuche

Nach kicker-Informationen will sich der Verein offener zeigen bei der Trainersuche. Anders als im Sommer rücken nun auch diejenigen Kandidaten in den Fokus, die - branchenüblich - nur mit eigenem Anhang (zum Beispiel Co-Trainer oder Analyst) zu bekommen wären. Schalke präsentiert sich hier auf dem Markt deutlich gesprächsbereiter als unmittelbar nach der Aufstiegssaison. Das starre Festhalten am funktionierenden Aufstiegstrainerteam wird rückblickend mittlerweile als wenig zielführend empfunden, da es die Trainersuche doch unnötig stark eingrenzte. Die finanzielle Not des Vereins macht sie schon beschwerlich genug.

Büskens und Kreutzer leiten die Einheiten

Die Einheit am Mittwoch leiteten in erster Linie die Aufstiegstrainer Mike Büskens und Matthias Kreutzer, im Moment sieht es so aus, als stünde das Duo am Sonntag in Berlin gegen Hertha BSC (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ebenfalls auf der Kommandobrücke. Auf ein generelles Büskens-Comeback als Chefcoach läuft es beim FC Schalke 04 aber nicht hinaus.

