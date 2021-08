Kramers Balanceakt zwischen Ehrgeiz und Demut

Arminia Bielefeld startet gegen den SC Freiburg in die neue Bundesliga-Saison. Trainer Frank Kramer betont den Ehrgeiz und die Demut der Mannschaft und freut sich auf die Rückkehr der Fans.

Der letzte Erfolg gegen den SC Freiburg ist gar nicht so lange her. Am 9. April setzten die Bielefelder mit einem 1:0-Erfolg ein Zeichen im Abstiegskampf, für den neuen Trainer Frank Kramer war es der zweite Sieg in seiner noch frischen Amtszeit beim DSC Arminia. Und ein großer Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Wenn die Arminia am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) am ersten Spieltag der neuen Spielzeit auf Freiburg trifft, hat sich vor allem etwas auf den Rängen verändert. "Die Vorfreude auf den Start ist riesengroß", sagte Kramer. "Denn die Fans sind wieder dabei. Das ist ein riesiger Ansporn - das ist einfach geiler." Rein sportlich gehen die Bielefelder weiterhin mit viel Demut an die Aufgabe Bundesliga heran. "Wir sind ambitioniert und ehrgeizig, tun aber gut daran, demütig zu sein", sagte der 49-Jährige. Heißt: Arminia fühlt sich besser aufgestellt als vor einem Jahr. Man weiß aber auch, dass jedes Spiel eine Herausforderung ist auf dem Weg zum erneuten Klassenerhalt. Denn nur der kann das Ziel sein.

Ein neuer Linksverteidiger? Arabi ist optimistisch

Mit den Verpflichtungen von Robin Hack und Patrick Wimmer hat Arminia in dieser Woche die Offensivabteilung noch einmal verstärkt, der sofortige Einsatz dieser Neuzugänge in der Startelf ist aber unwahrscheinlich. "Die Spieler sind zwar im Rhythmus, sie brauchen aber noch Anlaufzeit", so Kramer. "Man muss realistisch sein: Wir wollen den Jungs eine faire Chance geben, um in die Abläufe reinzufinden. Da muss man geduldig sein. Es ist aber alles möglich, es sind gute Alternativen."

Die Aktivitäten der Arminia auf dem Transfermarkt - am Donnerstag wurde die Verpflichtung des Bremer Torwarts Stefanos Kapino bekanntgegeben - sind noch nicht komplett beendet. Samir Arabi ist noch auf der Suche nach einem Linksverteidiger. "Ich bin zuversichtlich, dass wir die letzte noch offene Baustelle im Kader schließen werden", sagte der Sport-Geschäftsführer. Ein Kandidat ist weiterhin Maximilian Ullmann. Der 25-Jährige von Rapid Wien dürfte sich aber als zu teuer erweisen, so dass Arabi ein Leihgeschäft mit einem anderen Spieler anstreben könnte.

Kramer: "Wollen das Stadion mit einem positiven Gefühl verlassen"

So oder so, ein 1:0 am Samstag gegen den SC Freiburg würde Arminia unterschreiben. So wie in der vergangenen Saison, als zum Heimauftakt der 1. FC Köln mit diesem Ergebnis geschlagen wurde. Kontinuierlich Punkte zu sammeln, ist das Ziel der Bielefelder - und zwar vom Start weg. "Wir wollen mit den Fans zusammen das Stadion mit einem positiven Gefühl verlassen", so Kramer.

Am Samstag als einziger Spieler aus dem aktuellen Kader nicht dabei ist Mittelfeldakteur Sebastian Vasiliadis. Der Neuzugang aus Paderborn laboriert noch an den Folgen einer Operation an der Syndesmose und konnte bislang in der Vorbereitung nur eingeschränkt trainieren, in einem Testspiel wirkte er noch gar nicht mit.