Kramer: "Wir machen uns Gedanken, aber keine Sorgen"

In einem spektakulären Pokalfight offenbarten die Arminen noch ungewohnte Defizite in der Defensive.

Am Ende ging's doch noch gut: Bielefelder Spieler nach dem Einzug in die zweite Pokalrunde. Getty Images

Am Ende standen beide Teams vor ihren Fans und ließen sich feiern. Die Bielefelder für einen schwerer als erwartet erkämpften 6:3-Erfolg in Bayreuth, die Gastgeber aus der viertklassigen Regionalliga für eine leidenschaftliche und mitreißende Leistung. "Kompliment an Bayreuth, sie haben einen brutalen Pokalfight geliefert und uns alles abverlangt", erklärte hinterher Bielefelds Chefcoach Frank Kramer, "sie waren immer gefährlich, wir mussten sehr viel aufwenden und hart arbeiten für den Sieg. Natürlich haben wir zweimal die Tür wieder aufgemacht, und der Gegner war da. Ein typisches Pokalspiel mit dem besseren Ende für uns. Den Zuschauern haben wir einiges geboten."

In der Tat. Neun Tore in einer irren Folge erlebten die 5000 Besucher im Hans-Walter-Wild-Stadion, das dieser durchwachsene Sommer pünktlich zum Anpfiff mit Regenschauern begoss. Mehrfach schien das Spiel den zu erwartenden Verlauf zu nehmen, schon nach elf Minuten ging der Favorit in Führung durch Linksverteidiger Jacob Laursen. Doch drei Minuten später glich Bayreuth aus und zeigte erstmals, dass sich die Arminen keine Nachlässigkeiten erlauben konnten. Also zog Bielefeld wieder an und schien nach den Treffern von Fabian Klos (28.) und Bryan Lasme (51.) endgültig auf der Siegerstraße zu sein.

Ortegas Aussetzer bringt Bayreuth zurück

Weit gefehlt. Bielefeld offenbarte immer wieder ungewohnte Abstimmungsprobleme in der Defensive, zudem leistete sich Torhüter Stefan Ortega einen kapitalen Patzer. Kurz nach dem 3:1 ließ der Keeper eine abgefangene Flanke wieder aus den Händen gleiten, Bayreuths Stefan Maderer staubte eiskalt zum 2:3 ab. (52.). Die Hausherren bekamen nun immer mehr Oberwasser und erzwangen sogar den Ausgleich durch ein Eigentor von Bielefelds Joakim Nilsson. Seinen Lapsus korrigierte der Verteidiger umgehend im anderen Strafraum und köpfte zum 4:3 ein.

Sie haben fast jeden Fehler, den wir angeboten haben ausgenutzt. Fabian Klos

Was folgte war die engste Phase und Szene der Partie. Bayreuths Steffen Eder wuchtete den Ball zum vermeintlichen 4:4 ins Bielefelder Tor, der Treffer wurde aber zu Recht wegen Abseits aberkannt, im Gegenzug erhöhte die Arminia durch Fabian Kunze auf 5:3, Lasme mit seinem zweiten Treffer machte wenig später alles klar.

3:6 verloren - und dennoch zufrieden: Bayreuths Ivan Knezevic und dessen Coach Timo Rost (re.). Getty Images

"Wir wussten, dass es heftig werden kann, wenn man viele Fehler macht in der Defensivarbeit, und die haben wir gemacht. Hut ab vor Bayreuth, sie haben fast jeden Fehler, den wir angeboten haben ausgenutzt", resümierte Klos, "es war ein schönes Spiel für die Zuschauer und zwischendurch auch eng, geprägt von Fehlern auf beiden Seiten. Pokal ist immer eklig, ich habe das als unter- wie höherklassiger Verein erlebt. Wichtig ist das Weiterkommen, das haben wir geschafft."

Wenn wir da das 4:4 machen, weiß ich nicht, wie das Spiel ausgeht. Timo Rost

Bayreuths Trainer Timo Rost haderte zwar ein wenig mit dem Endergebnis, letztlich überwog aber der Stolz auf das Geleistete. "Chapeau, einem Erstligisten so Paroli zu bieten und immer wieder zurückzukommen. Leider war der erneute Ausgleich knapp im Abseits, wenn wir da das 4:4 machen, weiß ich nicht, wie das Spiel ausgeht, da hatten wir das Gefühl, das Momentum kippt auf unsere Seite", erklärte Rost, "es war ein überragendes Fußballfest, ein Tollhaus, das hatten wir uns so gewünscht, deshalb überwiegt am Ende doch die Freude über die Leistung."

Dagegen hat sein Kollege Kramer eine Woche vor dem Bundesligastart gegen den SC Freiburg noch einiges zu tun, um seiner Defensive wieder die gewohnte Stabilität zu verleihen. "Wir machen uns Gedanken, aber keine Sorgen", versicherte Kramer, "dass die Junge es besser können, haben wir schon nachgewiesen, und das müssen wir auch in der Bundesliga."