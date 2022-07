Kramer verrät: "Kapitänsentscheidung am Donnerstag"

Schon bald wird die Mannschaft des FC Schalke erfahren, wer sie in der neuen Saison als Kapitän aufs Feld führen darf. Im kicker-Interview verrät Trainer Frank Kramer: "Wir werden die Entscheidung voraussichtlich am Donnerstag verkünden."

"Wir haben die vergangenen Tage und Wochen intensiv genutzt, um uns mit allen Beteiligten umfassend auszutauschen. Auch in diesem Fall steht für mich der Teamgedanke über allem, weshalb wir uns ausreichend Zeit nehmen wollten, um ein Gefühl für die Gruppe und die bestehende Hierarchie zu bekommen", sagt Frank Kramer im kicker-Interview (Donnerstagausgabe) und kündigt an: "Dieser Prozess ist nun weitgehend abgeschlossen, sodass wir die Entscheidung voraussichtlich am Donnerstag verkünden können."

Schon jetzt steht fest, dass selbst der künftige Kapitän keine Einsatzgarantie erhält. Denn auch das betont Kramer im Gespräch mit dem kicker: "Es ist normal, dass diejenigen, die einen maßgeblichen Anteil am Aufstieg hatten, im Zweifelsfall vielleicht einen kleinen Bonus haben. Dennoch müssen alle top Leistungen bringen und diese auch immer wieder bestätigen. Nach gerade einmal vier Wochen Vorbereitung haben sich noch keine Stammplätze herauskristallisiert, von denen man sagen könnte, dass sie bereits in Stein gemeißelt sind."

Terodde hat gute Chancen

Gute Chancen auf die Kapitänsbinde hat beispielsweise Simon Terodde. Schalkes Aufstiegsgarant (30 Treffer in 30 Ligaspielen) war bereits in der 2. Liga das eine oder andere Mal Kapitän der Königsblauen, erstmals am 8. Spieltag beim 2:0-Auswärtssieg in Rostock. Beide Tore erzielte: Terodde.

Fünf weitere Male kamen hinzu, zunächst vom 23. bis 26. Spieltag sowie im packenden Saisonfinale in Nürnberg, als der FC Schalke erst die Meisterschaft perfekt machte (2:1-Siegtorschütze: Terodde), ehe Torschützenkönig Terodde im Anschluss die kicker-Torjägerkanone überreicht bekam.

Latza und die Verletzungen

Eigentlich war Schalke 04 mit Danny Latza als Kapitän in die Saison gestartet, doch der Mittelfeldspieler fiel häufig verletzt aus. Unterm Strich führte er das Team lediglich neunmal aufs Feld, in aller Regel wurde er von Victor Palsson vertreten, der 16-mal zu Beginn eines Ligaspiels die Armbinde trug. Je einmal wurde diese Ehre Dominick Drexler, Thomas Ouwejan und Torwart Ralf Fährmann zuteil.

Im zweiseitigen kicker-Interview (Donnerstagausgabe, ab sofort auch als eMagazine) spricht Frank Kramer unter anderem ausführlich über das aktuelle Gesicht der Mannschaft und seine Spielidee.