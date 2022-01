Kramer: "Unruhig, unrund, doch einen Punkt gewonnen"

Nur ein 2:2 gelang Arminia daheim gegen das bis dahin auswärts noch punktlose Schlusslicht Fürth. Fast trotzig wertet der Bielefelder Trainer das Remis jedoch als Teilerfolg.

In der ungewohnten Favoritenrolle war Arminia Bielefeld am Sonntagabend gegen Greuther Fürth in die Partie gestartet und fast folgerichtig früh mit 1:0 in Führung gegangen. "Eigentlich ist es ja immer das, was man sich wünscht …", setzte Frank Kramer bei der Analyse an. Doch der Trainer musste im Nachhinein hadern, denn Masaya Okugawas Tor schon nach acht Minuten und die scheinbar komfortable Ausgangslage für die Restspielzeit schien die Gastgeber eher zu hemmen - plötzlich riss bei ihnen der Faden. "Wir waren unruhig, nicht klar genug. Ansätze waren immer da, aber wir haben sie nicht zielgerichtet in Richtung gegnerisches Tor gebracht. Wenn wir Führungen haben, müssen wir es auch klarer und konsequenter durchziehen", forderte der Trainer hinterher.

Mehr und mehr jedoch waren die Spielanteile an die im Kombinationsspiel und Zweikampfverhalten stabiler wirkenden Franken gegangen. Kramer: "Mit zunehmender Spielzeit haben wir Linie und Klarheit bei Ballbesitz verloren. Dazu kamen einfache Ballverluste in der gegnerischen Hälfte, wie vor dem Ausgleich."

Insgesamt habe sein Team über weite Strecken nicht sauber genug agiert, um eine gewisse Kontrolle über das Geschehen zu wahren und klarer ins letzte Drittel zu kommen. Stattdessen drehte Fürth die Partie zwischenzeitlich sogar auf 1:2 und wirkte anschließend wie der sichere Sieger. Der Bielefelder 2:2-Ausgleich durch Winter-Neuzugang Gonzalo Castro sieben Minuten vor dem Abpfiff aber zeigte auch die positiven Facetten der Arminia bei einer ansonsten sehr mäßigen Vorstellung.

"Mit Moral gewinnen wir einen Punkt"

Fast trotzig sieht der Coach die positive Seite des Spielausgangs: "So war es eben eine Menge Wucht. Mit Moral gewinnen wir einen Punkt. Ein Teilerfolg - so wie das Spiel gelaufen ist, nehmen wir den Punkt gerne mit. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir mit sehr viel Willen und Engagement das Spiel auf unsere Seite ziehen wollten."

Kramer: "Wucht und Wille - das muss der Weg sein"

Seine Mannschaft habe damit immerhin den Fingerzeig für die kommenden Wochen im Abstiegskampf gegeben: "Wucht und Wille - das muss der Weg sein. Es ist das, was die Mannschaft immer auf den Platz bringt, auch wenn vieles unrund war. Den Weg werden wir definitiv weitergehen müssen. Das wird in jedem Spiel so sein."