Kramer und Gladbach: Die Zeichen stehen auf Trennung

Schon seit längerem steht die Frage nach der Zukunft von Christoph Kramer bei Borussia Mönchengladbach im Raum. Sehr gut möglich, dass die Fohlen und der Weltmeister von 2014 ab Sommer getrennte Wege gehen.

Könnte die Borussia aus Gladbach in diesem Sommer verlassen: Weltmeister Christoph Kramer. IMAGO/fohlenfoto

Borussias Freundschaftsspiel gegen VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler (5:1) könnte bereits die Abschiedsvorstellung von Kramer gewesen sein. Genesen von einer Lungenentzündung stand der Mittelfeldspieler gegen den Landesligisten am Dienstag nach dem Bundesligafinale noch einmal 45 Minuten lang auf dem Rasen. War es vielleicht schon Kramers letztes Spiel für den fünfmaligen deutschen Meister? Einiges spricht dafür. Die Zeichen stehen auf Trennung, obwohl Kramers Vertrag in Gladbach noch bis zum Sommer 2025 läuft.

Nur ein Startelf-Einsatz für Kramer

Der Saisonverlauf machte überdeutlich, dass der 33-Jährige in den Planungen von Cheftrainer Gerardo Seoane nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Auf lediglich 14 Ligaeinsätze kam Kramer, wobei er davon allein 13-mal eingewechselt wurde. Das 5:2 gegen den VfL Bochum am 24. Februar war sein bislang letztes Bundesligaspiel für die Borussia.

In den Wochen danach stand Kramer (288 Pflichtspiele für Gladbach, zehn Tore) zwar noch vier Mal im Kader, bevor er wegen der Lungenerkrankung bis Saisonende ausfiel, wurde aber nicht mehr eingewechselt. Ein weiteres Signal, dass Seoane im Mittelfeld auf andere Spieler(typen) setzt. Nur beim 1:3 bei Union Berlin am 9. Dezember 2023 tauchte Kramer in der Gladbacher Startelf auf.

Große Konkurrenz im Mittelfeld

Eine nicht nur für Kramer unbefriedigende Situation, weshalb sich schon seit längerem die Frage nach einer vorzeitigen Trennung in diesem Sommer stellt. Zumal mit der Verpflichtung von Kiels Kapitän Philipp Sander (26) und der Rückkehr von Oscar Fraulo (20) nach dem Leihende beim FC Utrecht zwei neue und jüngere Konkurrenten zur kommenden Saison auf der Matte stehen. Und weitere Transfers fürs zentrale Mittelfeld sind durchaus möglich. Nicht nur der Name Ao Tanaka (25) von Fortuna Düsseldorf hält sich hartnäckig rund um den Borussia-Park. Bei einem anderen Klub sind Kramers Chancen auf Einsätze definitiv größer sein als unter Seoane in Gladbach.

Wie die Bild berichtet, möchte die Borussia den noch ein Jahr laufenden Vertrag schon in dieser Sommerpause auflösen. Erste Gespräche hätten stattgefunden, seien aber ohne Ergebnis geblieben. Entscheidung vertagt. Am 8. Juli nehmen die Borussen mit den Leistungs- und Medizintests die Vorbereitung auf die nächste Saison auf. Ohne Kramer?