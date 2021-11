Kramer über Wimmer: "Wir hoffen, dass er alles mitgehen kann"

Vor dem Spiel gegen Wolfsburg bangt Arminia um den bisher effektivsten Offensivspieler. Derweil macht Trainer Frank Kramer Alessandro Schöpf Hoffnung auf eine Rückkehr in die Startelf.

Nach dem 1:0-Sieg in Stuttgart und intensiven Trainingseinheiten in den vergangenen Tagen sieht Frank Kramer der schwierigen Aufgabe daheim gegen den VfL Wolfsburg zuversichtlich entgegen. "Wir wollen die entscheidenden Aktionen mit einem kleinen bisschen mehr Selbstverständnis zu Ende bringen und somit die Effektivität erhöhen", hat sich der Trainer für sich und sein Team auf die Fahnen geschrieben.

Neben dem gesetzten Kapitän Manuel Prietl könnten auch die beiden weiteren Österreicher bei den Ostwestfalen gegen die "Wölfe" eine Rolle spielen. Alessandro Schöpf, der am Montag beim 4:1 seiner Nationalmannschaft über die Republik Moldau 90 Minuten auf der Bank verbracht hatte, sei nach seiner Rückkehr ganz normal mit am Start. "Er macht einen guten Eindruck und ist von daher auch wieder ein Kandidat, der in die erste Elf reinrutschen kann", so Kramer, der den 27-jährigen Mittelfeldakteur zuletzt gegen den VfB zunächst nicht berücksichtigt hatten. "Ich finde, dass er es gut gemacht hat, als er in Stuttgart kam. Deshalb kann er für die Startelf infrage kommen."

Kramer: Respekt vor Wolfsburgs Offensive

Beim bisher effektivsten Offensivspieler Patrick Wimmer sei bisher noch kein "normales Training" mit Kopfbällen und Zweikämpfen möglich gewesen. In Stuttgart hatte sich der aufstrebende 20-Jährige eine schwere Gesichtsprellung zugezogen, als er mit seinem Gegenspieler Nikolas Nartey im Kopf-an-Kopf-Duell zusammengeprallt war. Nun soll er womöglich mit einer Spezialmaske spielen können. Kramer: "Wir mussten Schritt für Schritt gehen und versuchen, ihn heranzuführen." Ein wenig Zeit bleibe nun noch. "Wir hoffen, dass er dann so frei im Kopf ist, dass er alles mitgehen kann. Das sind dann immer so Punktlandungen, bei denen man erst kurz vorher sehen kann, ob der Spieler bereit ist. Er muss vor allem auch selbst entscheiden, ob er zurechtkommt."

Wolfsburg erwartet Arminias Coach in einer von seinem Kollegen Florian Kohfeldt veränderten Grundordnung. "Die defensive Stabilität ist dort dadurch zurückgekommen. Dass die Mannschaft Qualität hat, wissen wir." Auch die relativ geringe Quote von bislang erst zwölf erzielten Toren blendet den Bielefelder nicht. "Ich finde, dass sie mit Weghorst, Nmecha und den anderen vorne ganz gut besetzt sind und Florian selbst überlegen muss, wen er da an den Start bringt."

Fokus auf Haltung und Intensität

Das eigene Team kämpferisch und spielerisch auf ein ausgewogenes Niveau zu führen, sieht Kramer unterdessen als eigene Aufgabe. "Ich finde, dass wir in den ersten Spielen gesehen haben, dass wir spielerisch einen Schritt weitergekommen sind. Auf dem Platz, in der Mannschaft und im Kader hat sich einiges geändert, das muss sich erst einmal wieder einspielen. Wir wollen uns immer weiterentwickeln, wichtig ist aber, dass der Fokus klar bleibt. Und der wird bei Arminia Bielefeld in der Bundesliga immer zunächst darauf liegen müssen, dass wir die richtige Haltung haben, Intensität auf den Platz bringen. Dass die Arbeit gegen den Ball richtig scharf ist und wir gut und kompakt verteidigen. Wichtig ist, dass die Stabilität nicht verlorengeht, sonst kriegen wir ein massives Problem."