Kramer über Stindl: "Vielleicht einer der unterschätztesten Spieler"

Im Schlussspurt und mit einiger Mithilfe der Werkself schaffte Borussia Mönchengladbach am Sonntagabend ein 2:2 bei Bayer Leverkusen. Vor allem ein Akteur der Fohlenelf erlebte einen weiteren besonderen Moment.

"Der Punkt war sehr wichtig für unsere momentane Situation", meinte Lars Stindl bei DAZN nach der Partie. "Leverkusen hat verdient geführt, wir sind dann glücklich zurückgekommen, aber auch wenn es vielleicht komisch klingt, war es hinten raus nicht ganz unverdient. Wir haben glücklich den Anschlusstreffer gemacht, danach nochmal angeschoben und haben gegen einen Europa-League-Halbfinalisten hinten raus nicht unverdient Unentschieden gespielt. Den Punkt nehmen wir fürs Gemüt mit.", so der Gladbacher Kapitän weiter.

Drei Tore an den letzten drei Spieltagen

Für Stindl selbst war es zugleich das letzte Auswärtsspiel für die Gladbacher, denn der 34-Jährige will im Sommer zurück in seine Heimat ziehen und künftig wieder für den Zweitligisten Karlsruher SC auflaufen. Sich viel besser verabschieden, als es Stindl in den vergangenen drei Wochen tat, geht kaum, denn sowohl beim 2:0 gegen den VfL Bochum als auch in der vergangenen Woche beim 2:5 in Dortmund - und eben am Sonntag in Leverkusen - erzielte er als Joker jeweils einen Treffer.

"Persönlich, ich habe es schon gesagt, ist es nicht zu toppen, zu Hause in der letzten Minute gegen Bochum zu treffen. Heute wieder kurz vor Schluss der Ausgleich. Ich liebe es zwar, im Borussia-Park Fußball zu spielen. Es ist aber auch etwas Besonderes, auswärts zu spielen. Jetzt nochmal diesen Moment zu bekommen, ist echt besonders", erklärte Stindl seine letzten Treffer.

Kramer: "Unfassbar guter Spieler und ein Freund"

Nur noch einmal, am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg, wird er nun noch einmal in der Bundesliga für die Fohlenelf auflaufen - in einem Heimspiel: "Alles andere ist jetzt Zugabe. Ich freue mich auf die letzte Woche mit den Jungs und auf das letzte Heimspiel. Ich habe keine Erwartungen, ich freue mich nur, aufzulaufen. Es werden viele Leute von mir da sein. Ich werde alles reinhauen und dann freue ich mich auf das Neue und das, was kommt", erklärte Stindl.

Großes Lob erhielt der scheidende Spielführer der Gladbacher von Christoph Kramer. "Er ist ein unfassbar guter Spieler und das nicht nur wegen seiner Tore. Und ein sehr guter Kapitän. Er ist vielleicht sogar einer der unterschätztesten Spieler - was er alles für den Verein gemacht hat. Und auch ein Freund, würde ich sagen", meinte der Weltmeister von 2014, der die Kapitänsbinde in Leverkusen bis zur Hereinnahme von Stindl, der für Kramer gekommen war, getragen hatte.

Power des Vereins als Faustpfand für die Zukunft

Wohl gerade auch angesichts seines nahenden Abschieds war es Stindl am Sonntagabend ein Anliegen, ein paar Worte bezüglich der Zukunft der Borussia an seinen Klub zu richten. "Auch wenn die Kritik jetzt kommt, sollten wir uns auf die Dinge fokussieren, die uns und diesen Verein stark machen. Wir sind sehr selbstkritisch und wissen, dass wir in dem einen oder anderen Bereich zulegen müssen. Das werden die Jungs nächste Saison machen, davon bin ich überzeugt", so Stindl. "Dennoch müssen wir gucken, was für eine Power der Verein haben kann und wie viele Leute mit nach Leverkusen gefahren sind und uns trotz der schwierigen Situation unterstützen. Das ist ein großes Faustpfand für uns."